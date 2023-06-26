Следователи подключились к поискам шестилетнего свердловского мальчика. Фото

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Поиски Далера Бобиева начались утром 26 июня (архивное фото) Фото:

Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области подключились к поискам шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся утром 26 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Силовики из Следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК РФ устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения шестилетнего Далера Бобиева. Он ушел из квартиры утром 26 июня», — пишет пресс-служба регионального СК в Telegram. Мальчик живет в доме №21 по улице Симферопольская.

Приметы Далера: рост — 98 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Он был одет в черный комбинезон на молнии, на ногах были кроссовки. Силовики отмечают, что мальчик может находиться на Вторчермете.

Если вам известно местонахождение Далера, то сообщите силовикам по номеру +7 (999) 368-14-61. Или сообщайте информацию волонтерам из регионального отряда «Лиза Алерт», которые также ищут мальчика. Их номер: +7 (800) 700-54-52.

Ориентировка мальчика
Ориентировка мальчика
Фото:
Мальчик пропал утром 26 июня
Мальчик пропал утром 26 июня
Фото:

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Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области подключились к поискам шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся утром 26 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Силовики из Следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК РФ устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения шестилетнего Далера Бобиева. Он ушел из квартиры утром 26 июня», — пишет пресс-служба регионального СК в Telegram. Мальчик живет в доме №21 по улице Симферопольская. Приметы Далера: рост — 98 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Он был одет в черный комбинезон на молнии, на ногах были кроссовки. Силовики отмечают, что мальчик может находиться на Вторчермете. Если вам известно местонахождение Далера, то сообщите силовикам по номеру +7 (999) 368-14-61. Или сообщайте информацию волонтерам из регионального отряда «Лиза Алерт», которые также ищут мальчика. Их номер: +7 (800) 700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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