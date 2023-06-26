Следователи подключились к поискам шестилетнего свердловского мальчика. Фото

26 июня 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Поиски Далера Бобиева начались утром 26 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области подключились к поискам шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся утром 26 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Силовики из Следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК РФ устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения шестилетнего Далера Бобиева. Он ушел из квартиры утром 26 июня», — пишет пресс-служба регионального СК в Telegram. Мальчик живет в доме №21 по улице Симферопольская. Приметы Далера: рост — 98 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Он был одет в черный комбинезон на молнии, на ногах были кроссовки. Силовики отмечают, что мальчик может находиться на Вторчермете. Если вам известно местонахождение Далера, то сообщите силовикам по номеру +7 (999) 368-14-61. Или сообщайте информацию волонтерам из регионального отряда «Лиза Алерт», которые также ищут мальчика. Их номер: +7 (800) 700-54-52. Ориентировка мальчика Фото: сообщество «Лиза Алерт Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте» Мальчик пропал утром 26 июня Фото: telegram-канал СК по Свердловской области

Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области подключились к поискам шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся утром 26 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Силовики из Следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК РФ устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения шестилетнего Далера Бобиева. Он ушел из квартиры утром 26 июня», — пишет пресс-служба регионального СК в Telegram. Мальчик живет в доме №21 по улице Симферопольская. Приметы Далера: рост — 98 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Он был одет в черный комбинезон на молнии, на ногах были кроссовки. Силовики отмечают, что мальчик может находиться на Вторчермете. Если вам известно местонахождение Далера, то сообщите силовикам по номеру +7 (999) 368-14-61. Или сообщайте информацию волонтерам из регионального отряда «Лиза Алерт», которые также ищут мальчика. Их номер: +7 (800) 700-54-52.