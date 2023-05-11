Максим Фадеев определился с финалистками, которые исполнят новый женский гимн

Из шести тысяч участниц конкурса продюсер Максим Фадеев выбрал 12 лучших вокалисток, которые исполнят песню «Время мужчин». По мнению родившегося в Кургане музыканта, композиция должна стать новым женским гимном.
«Рад представить вам имена 12 девчонок, которые исполнят песню „Время мужчин“. Было невероятно тяжело принять решение после просмотра 6 000 заявок. Я от всего сердца благодарю каждую из вас», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале.
Продюсер также решил выбрать еще одну исполнительницу. Для этого на странице своего аккаунта он объявил о проведении голосования, которое завершится 11 мая в 19:30 по московскому времени.
Композиция «Время мужчин» была написана Фадеевым на стихи Владимира Ильичева (поэт-песенник, написавший слова для песен Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова и других). От вокалисток требовалось снять видео с живым исполнением под «минусовку» и опубликовать его в соцсети. Сообщалось, что победителей ждут запись в студии и съемки клипа. Готовый материал выйдет под лейблом MALFA (продюсерский центр Фадеева).
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