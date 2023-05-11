Максим Фадеев определился с финалистками, которые исполнят новый женский гимн

Продюсер Фадеев выбрал 12 солисток для женского гимна «Время мужчин»

11 мая 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

По словам Максима Фадеева, на конкурс поступило порядка шести тысяч заявок Фото: страница Максима Фадеева в соцсети Из шести тысяч участниц конкурса продюсер Максим Фадеев выбрал 12 лучших вокалисток, которые исполнят песню «Время мужчин». По мнению родившегося в Кургане музыканта, композиция должна стать новым женским гимном. «Рад представить вам имена 12 девчонок, которые исполнят песню „Время мужчин“. Было невероятно тяжело принять решение после просмотра 6 000 заявок. Я от всего сердца благодарю каждую из вас», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Продюсер также решил выбрать еще одну исполнительницу. Для этого на странице своего аккаунта он объявил о проведении голосования, которое завершится 11 мая в 19:30 по московскому времени. Композиция «Время мужчин» была написана Фадеевым на стихи Владимира Ильичева (поэт-песенник, написавший слова для песен Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова и других). От вокалисток требовалось снять видео с живым исполнением под «минусовку» и опубликовать его в соцсети. Сообщалось, что победителей ждут запись в студии и съемки клипа. Готовый материал выйдет под лейблом MALFA (продюсерский центр Фадеева).

Из шести тысяч участниц конкурса продюсер Максим Фадеев выбрал 12 лучших вокалисток, которые исполнят песню «Время мужчин». По мнению родившегося в Кургане музыканта, композиция должна стать новым женским гимном. «Рад представить вам имена 12 девчонок, которые исполнят песню „Время мужчин“. Было невероятно тяжело принять решение после просмотра 6 000 заявок. Я от всего сердца благодарю каждую из вас», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Продюсер также решил выбрать еще одну исполнительницу. Для этого на странице своего аккаунта он объявил о проведении голосования, которое завершится 11 мая в 19:30 по московскому времени. Композиция «Время мужчин» была написана Фадеевым на стихи Владимира Ильичева (поэт-песенник, написавший слова для песен Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова и других). От вокалисток требовалось снять видео с живым исполнением под «минусовку» и опубликовать его в соцсети. Сообщалось, что победителей ждут запись в студии и съемки клипа. Готовый материал выйдет под лейблом MALFA (продюсерский центр Фадеева).