Сотрудников миасского автозавода простимулируют за подготовку молодежи

На автозаводе «Урал» в Миассе простимулируют наставников за подготовку молодежи

27 июня 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Автозавод «Урал» в Миассе оплачивает труд 336 наставников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) оплачивает труд 336 наставников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского отделения Союза машиностроителей, начинающих специалистов разбили на пять категорий, которым помогают опытные кадры. «В настоящий момент на автозаводе 336 сотрудников являются наставниками, параллельно выполняющими свои трудовые обязанности. Наставничество в настоящий момент осуществляется для пяти категорий работников», — уточнили URA.RU в союзмаше. На предприятии выделили категории студентов, стажеров, начинающих рабочих, руководителей начального звена, которым передают знания. В отдельную группу определили наставников из числа наиболее компетентных специалистов, так называемой «золотой сотни», передающих коллегам ключевые знания и навыки. Представителем является ведущий инженер-технолог инженерно-технического центра Елена Беспалова, в 2022 году названная Центральным институтом труда РФ одним из лучших в стране наставником производственной сферы. Если в период адаптации стажер успешно выполняет индивидуальный план, то наставник получает две тысячи рублей за каждого. После завершения подготовительного этапа и трудоустройства на постоянное место работы с успешной сдачей стажером квалификационного экзамена наставнику единовременно выплачивается пять тысяч. Сотрудникам «золотой сотни» при выполнении плана наставничества выдают по 15 тысяч рублей. Как URA.RU отметили в пресс-службе завода, на предприятии в рамках конкурса «Профессионалы Урала» создали номинацию «Наставник года» и 30-тысячной премией победителю. Чтобы обучать других, на автозаводе необходимо проработать не менее трех лет. Среди требований к наставникам значатся наличие профессиональных качеств, коммуникативных навыков, значение работы своего участка и в целом завода. За каждым наставником одновременно закрепляют не более двух начинающих специалистов. Кроме того, самих наставников обучают в рамках программы «Эффективное наставничество». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) оплачивает труд 336 наставников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского отделения Союза машиностроителей, начинающих специалистов разбили на пять категорий, которым помогают опытные кадры. «В настоящий момент на автозаводе 336 сотрудников являются наставниками, параллельно выполняющими свои трудовые обязанности. Наставничество в настоящий момент осуществляется для пяти категорий работников», — уточнили URA.RU в союзмаше. На предприятии выделили категории студентов, стажеров, начинающих рабочих, руководителей начального звена, которым передают знания. В отдельную группу определили наставников из числа наиболее компетентных специалистов, так называемой «золотой сотни», передающих коллегам ключевые знания и навыки. Представителем является ведущий инженер-технолог инженерно-технического центра Елена Беспалова, в 2022 году названная Центральным институтом труда РФ одним из лучших в стране наставником производственной сферы. Если в период адаптации стажер успешно выполняет индивидуальный план, то наставник получает две тысячи рублей за каждого. После завершения подготовительного этапа и трудоустройства на постоянное место работы с успешной сдачей стажером квалификационного экзамена наставнику единовременно выплачивается пять тысяч. Сотрудникам «золотой сотни» при выполнении плана наставничества выдают по 15 тысяч рублей. Как URA.RU отметили в пресс-службе завода, на предприятии в рамках конкурса «Профессионалы Урала» создали номинацию «Наставник года» и 30-тысячной премией победителю. Чтобы обучать других, на автозаводе необходимо проработать не менее трех лет. Среди требований к наставникам значатся наличие профессиональных качеств, коммуникативных навыков, значение работы своего участка и в целом завода. За каждым наставником одновременно закрепляют не более двух начинающих специалистов. Кроме того, самих наставников обучают в рамках программы «Эффективное наставничество».