В Госдуме предлагают приравнивать блогеров к СМИ

В Госдуму РФ в июле внесут законопроект о добровольной регистрации страниц блогеров в социальных сетях в качестве средств массовой информации (СМИ). Об этом заявила один из авторов проекта депутат партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова.
«Некоторые блогеры работают оперативнее журналистов зарегистрированных СМИ, они должны иметь возможность направлять официальные запросы в госорганы и получать доступ к документам», — передают «Ведомости» слова Лантратовой. Депутат не уточнила, кто именно работает над текстом законопроекта.
По словам Лантратовой, блогеры публикуют в соцсетях эксклюзивную информацию, однако их права ограничены. Также статус СМИ повысит ответственность блогера за публикуемый контент. «Это важно в условиях распространения фейковой информации», — резюмировала Лантратова.
Ранее URA.RU писало, что в Совете по правам человека (СПЧ) предложили наделить Союз журналистов России полномочиями регулирования деятельности блогеров. Решение принято из-за того, что некоторые из блогеров имеют большую аудиторию и способны формировать общественное мнение.
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