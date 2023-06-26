26 июня 2023

В Госдуме предлагают приравнивать блогеров к СМИ

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Законопроект будет внесен в Госдумы в июле, сообщила Яна Лантратова Фото:

В Госдуму РФ в июле внесут законопроект о добровольной регистрации страниц блогеров в социальных сетях в качестве средств массовой информации (СМИ). Об этом заявила один из авторов проекта депутат партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова.

«Некоторые блогеры работают оперативнее журналистов зарегистрированных СМИ, они должны иметь возможность направлять официальные запросы в госорганы и получать доступ к документам», — передают «Ведомости» слова Лантратовой. Депутат не уточнила, кто именно работает над текстом законопроекта.

По словам Лантратовой, блогеры публикуют в соцсетях эксклюзивную информацию, однако их права ограничены. Также статус СМИ повысит ответственность блогера за публикуемый контент. «Это важно в условиях распространения фейковой информации», — резюмировала Лантратова.

Ранее URA.RU писало, что в Совете по правам человека (СПЧ) предложили наделить Союз журналистов России полномочиями регулирования деятельности блогеров. Решение принято из-за того, что некоторые из блогеров имеют большую аудиторию и способны формировать общественное мнение.

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В Госдуму РФ в июле внесут законопроект о добровольной регистрации страниц блогеров в социальных сетях в качестве средств массовой информации (СМИ). Об этом заявила один из авторов проекта депутат партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова. «Некоторые блогеры работают оперативнее журналистов зарегистрированных СМИ, они должны иметь возможность направлять официальные запросы в госорганы и получать доступ к документам», — передают «Ведомости» слова Лантратовой. Депутат не уточнила, кто именно работает над текстом законопроекта. По словам Лантратовой, блогеры публикуют в соцсетях эксклюзивную информацию, однако их права ограничены. Также статус СМИ повысит ответственность блогера за публикуемый контент. «Это важно в условиях распространения фейковой информации», — резюмировала Лантратова. Ранее URA.RU писало, что в Совете по правам человека (СПЧ) предложили наделить Союз журналистов России полномочиями регулирования деятельности блогеров. Решение принято из-за того, что некоторые из блогеров имеют большую аудиторию и способны формировать общественное мнение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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