Союзу журналистов предложили следить за блогерами

В СПЧ предложили Союзу журналистов регулировать деятельность блогеров

13 ноября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Блогеры имеют возможность формирования общественного мнения, поэтому они нуждаются в регулировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Совете по правам человека (СПЧ) предложили наделить Союз журналистов России полномочиями регулирования деятельности блогеров, так как некоторые из них имеют достаточно большую аудиторию и способны формировать общественное мнение. Об этом сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. «Я думаю, что наделить Союз журналистов полномочиями для регулирования деятельности блогеров было бы не лишним», — цитирует Точенова РИА Новости. По его мнению, некоторые блогеры имеют сопоставимый с некоторыми СМИ объем аудитории и они способны формировать общественное мнение. В СПЧ заявили, что в Союзе журналистов должны предложить свои варианты методов регулирования в данной сфере. Ранее российские блогеры попросили президента РФ Владимира Путина разблокировать в России социальные сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (деятельность запрещена в РФ). По мнению авторов инициативы, после блокировки этих соцсетей Россия лишилась «эффективного канала для формирования позитивного имиджа страны». Позже сенаторы заявили, что Совета блогеров при Совфеде, который и предложил разблокировать соцсети, не существует, есть лишь секция «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете СФ по науке, образованию и культуре

В Совете по правам человека (СПЧ) предложили наделить Союз журналистов России полномочиями регулирования деятельности блогеров, так как некоторые из них имеют достаточно большую аудиторию и способны формировать общественное мнение. Об этом сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. «Я думаю, что наделить Союз журналистов полномочиями для регулирования деятельности блогеров было бы не лишним», — цитирует Точенова РИА Новости. По его мнению, некоторые блогеры имеют сопоставимый с некоторыми СМИ объем аудитории и они способны формировать общественное мнение. В СПЧ заявили, что в Союзе журналистов должны предложить свои варианты методов регулирования в данной сфере. Ранее российские блогеры попросили президента РФ Владимира Путина разблокировать в России социальные сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (деятельность запрещена в РФ). По мнению авторов инициативы, после блокировки этих соцсетей Россия лишилась «эффективного канала для формирования позитивного имиджа страны». Позже сенаторы заявили, что Совета блогеров при Совфеде, который и предложил разблокировать соцсети, не существует, есть лишь секция «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете СФ по науке, образованию и культуре