В ХМАО назвали двух возможных кандидатов на пост куратора недропользования и промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В правительстве ХМАО обсуждают возможных кандидатов на пост вице-губернатора, который будет курировать сферы промышленности и недропользования. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что выбор идет между главой департамента промышленности Сергеем Филатовым и директором департамента недропользования Кириллом Зайцевым, и у последнего шансов на назначение больше.

«Пост куратора промышленности и недропользования займет либо директор деппрома Филатов, либо директор депнедр Зайцев. У Зайцева больше шансов, так как он курирует нефтяную отрасль, которая в Югре важнее других видов промышленности», — считает инсайдер.

По словам источника, оба чиновника — креатуры недавно назначенного первого заместителя главы региона Алексея Забозлаева. После его повышения в югорском Белом доме оказалась свободна позиция куратора департаментов промышленности и недропользования.

Связаться с Филатовым по имеющемуся в редакции телефону не удалось. Зайцев отказался комментировать возможные кадровые перестановки. Журналист агентства направил запрос о возможном назначении одного из чиновников на пост замгубернатора в департамент внутренней политики ХМАО, ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о назначении Забозлаева первым вице-губернатором Югры. Он курировал в правительстве округа промышленность, недра и IT-сферу, но после отставки первого замгубернатора Охлопкова, отвечавшего за финблок, госимущество и госзаказ, ушел на повышение.