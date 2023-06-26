26 июня 2023
25 июня 2023

В ХМАО выбирают кандидатов на пост вице-губернатора, курирующего промышленность и нефтедобычу. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Калинин во время интервью. Москва, чиновник, кабинет, калинин александр, руководитель, начальник, губернатор
В ХМАО назвали двух возможных кандидатов на пост куратора недропользования и промышленности Фото:

В правительстве ХМАО обсуждают возможных кандидатов на пост вице-губернатора, который будет курировать сферы промышленности и недропользования. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что выбор идет между главой департамента промышленности Сергеем Филатовым и директором департамента недропользования Кириллом Зайцевым, и у последнего шансов на назначение больше.

«Пост куратора промышленности и недропользования займет либо директор деппрома Филатов, либо директор депнедр Зайцев. У Зайцева больше шансов, так как он курирует нефтяную отрасль, которая в Югре важнее других видов промышленности», — считает инсайдер.

По словам источника, оба чиновника — креатуры недавно назначенного первого заместителя главы региона Алексея Забозлаева. После его повышения в югорском Белом доме оказалась свободна позиция куратора департаментов промышленности и недропользования.

Связаться с Филатовым по имеющемуся в редакции телефону не удалось. Зайцев отказался комментировать возможные кадровые перестановки. Журналист агентства направил запрос о возможном назначении одного из чиновников на пост замгубернатора в департамент внутренней политики ХМАО, ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о назначении Забозлаева первым вице-губернатором Югры. Он курировал в правительстве округа промышленность, недра и IT-сферу, но после отставки первого замгубернатора Охлопкова, отвечавшего за финблок, госимущество и госзаказ, ушел на повышение.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В правительстве ХМАО обсуждают возможных кандидатов на пост вице-губернатора, который будет курировать сферы промышленности и недропользования. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что выбор идет между главой департамента промышленности Сергеем Филатовым и директором департамента недропользования Кириллом Зайцевым, и у последнего шансов на назначение больше. «Пост куратора промышленности и недропользования займет либо директор деппрома Филатов, либо директор депнедр Зайцев. У Зайцева больше шансов, так как он курирует нефтяную отрасль, которая в Югре важнее других видов промышленности», — считает инсайдер. По словам источника, оба чиновника — креатуры недавно назначенного первого заместителя главы региона Алексея Забозлаева. После его повышения в югорском Белом доме оказалась свободна позиция куратора департаментов промышленности и недропользования. Связаться с Филатовым по имеющемуся в редакции телефону не удалось. Зайцев отказался комментировать возможные кадровые перестановки. Журналист агентства направил запрос о возможном назначении одного из чиновников на пост замгубернатора в департамент внутренней политики ХМАО, ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о назначении Забозлаева первым вице-губернатором Югры. Он курировал в правительстве округа промышленность, недра и IT-сферу, но после отставки первого замгубернатора Охлопкова, отвечавшего за финблок, госимущество и госзаказ, ушел на повышение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...