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Жителей города в ЯНАО спасли от заразного соседа

В ЯНАО больной туберкулезом создавал угрозу заражения
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Краевая клиническая больница. Чита, пациент, больной, палата, больница
Больного туберкулезом жителя Лабытнанги госпитализировали для принудительного лечения Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) больной активной формой туберкулеза местный житель отказывался от лечения, тем самым создавая угрозу распространения заболевания среди горожан. По решению суда его поместили в стационар для прохождения лечения, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«По иску прокурора Лабытнанги местный житель принудительно госпитализирован в лечебное учреждение. Гражданин уклонялся от обязательного лечения, чем нарушал санитарно-эпидемиологический режим и создавал угрозу распространения туберкулеза», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Установлено, что ямалец знал о своем заболевании и состоял на диспансерном учете, но тем не менее отказывался проходить курс лечения, чем подвергал опасности окружающих. Для его госпитализации потребовалось вмешательство городского прокурора и решение суда.

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В Лабытнанги (ЯНАО) больной активной формой туберкулеза местный житель отказывался от лечения, тем самым создавая угрозу распространения заболевания среди горожан. По решению суда его поместили в стационар для прохождения лечения, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «По иску прокурора Лабытнанги местный житель принудительно госпитализирован в лечебное учреждение. Гражданин уклонялся от обязательного лечения, чем нарушал санитарно-эпидемиологический режим и создавал угрозу распространения туберкулеза», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Установлено, что ямалец знал о своем заболевании и состоял на диспансерном учете, но тем не менее отказывался проходить курс лечения, чем подвергал опасности окружающих. Для его госпитализации потребовалось вмешательство городского прокурора и решение суда.
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