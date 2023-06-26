Жителей города в ЯНАО спасли от заразного соседа

В Лабытнанги (ЯНАО) больной активной формой туберкулеза местный житель отказывался от лечения, тем самым создавая угрозу распространения заболевания среди горожан. По решению суда его поместили в стационар для прохождения лечения, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«По иску прокурора Лабытнанги местный житель принудительно госпитализирован в лечебное учреждение. Гражданин уклонялся от обязательного лечения, чем нарушал санитарно-эпидемиологический режим и создавал угрозу распространения туберкулеза», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Установлено, что ямалец знал о своем заболевании и состоял на диспансерном учете, но тем не менее отказывался проходить курс лечения, чем подвергал опасности окружающих. Для его госпитализации потребовалось вмешательство городского прокурора и решение суда.
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