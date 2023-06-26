В Челябинской области выросли темпы ввода жилья

За первые пять месяцев в регионе введено 988,8 тысяч квадратных метров жилья
В Челябинской области темпы ввода жилья за пять месяцев выросли на 8,1% по сравнению с 2022 годом. Об этом URA.RU сообщили 27 июня в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«За период с января по май текущего года в регионе введено 988,8 тысяч квадратных метров жилья. Это на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — уточили в пресс-службе.
По данным КСП, в лидеры по вводу жилья выбились Саткинский (247,1%), Брединский (81,2%) районы и Кыштым (51,3%). Сокращение введенного жилья отметили в Златоусте (45,1%), Чебаркуле (45,3%) и Еткульском районе (49,6%).
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