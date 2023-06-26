Тюмень вошла в топ-10 федерального рейтинга городов

27 июня 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Тюмень отметили, в частности, за доступность жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень заняла 10 место в рейтинге городов России по качеству жизни по итогам второго квартала 2023 года. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе Финансового университета при правительстве РФ, специалисты которого провели соответствующее исследование. «Общий индекс качества жизни в Тюмени — 70,6 (10 место)», — говорится в исследовании. Авторы рейтинга отметили, что столица региона входит в топ по таким показателям как доступность жилья, условия ведения бизнеса, малое распространение деструктивного поведения. Первое место в рейтинге занял Сочи (индекс — 82,4 балла). На втором месте Москва, на третьем — Санкт-Петербург. В Финуниверситете уточнили, что индекс качества жизни в отдельных городах рассчитываются по результатам социологического мониторинга на основании доли жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе. В качестве справочных показателей также используются данные о состоянии городского хозяйства, содержащиеся в открытых источниках.

Тюмень заняла 10 место в рейтинге городов России по качеству жизни по итогам второго квартала 2023 года. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе Финансового университета при правительстве РФ, специалисты которого провели соответствующее исследование. «Общий индекс качества жизни в Тюмени — 70,6 (10 место)», — говорится в исследовании. Авторы рейтинга отметили, что столица региона входит в топ по таким показателям как доступность жилья, условия ведения бизнеса, малое распространение деструктивного поведения. Первое место в рейтинге занял Сочи (индекс — 82,4 балла). На втором месте Москва, на третьем — Санкт-Петербург. В Финуниверситете уточнили, что индекс качества жизни в отдельных городах рассчитываются по результатам социологического мониторинга на основании доли жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе. В качестве справочных показателей также используются данные о состоянии городского хозяйства, содержащиеся в открытых источниках.