Власти Сургута запускают дополнительные маршруты автобусов из-за жалоб жителей

В городе появится два новых маршрута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута потратят 20 миллионов рублей на расширение маршрутной сети автобусов из-за жалоб жителей. Информация об этом была озвучена в мэрии на заседании комиссии по рассмотрению и внесению изменений в новую маршрутную сеть города, передает корреспондент URA.RU.

«С 20 мая, после того, как в городе начала работать новая транспортная система, к нам через социальные сети и центр приема обращений граждан к нам поступило более 5 тысяч обращений и звонков. Из них более 31% затрагивали направления НГДУ, „Строитель“, „Дом Советов“, 50-лет ВЛКСМ и Больничный комплекс. Туда было сложно добраться. Изучив все обращения граждан, рабочей группой были разработаны два новых маршрута — №27 и №37», — сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Новые маршруты начнут работать с сентября этого года. Контракт с перевозчиком будет заключен до конца года. «На новые маршруты финансирование появилось за счет экономии в основном. По информации администрации, в период с 1 сентября по 20 декабря оба маршрута обойдутся городу в 20 миллионов рублей. Не малые деньги, но за счет экономии они были найдены», — добавил депутат думы Сургута Богдан Гужва.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута просят губернатора округа Наталью Комарову повлиять на введение новой транспортной схемы. Югорчане пожаловались, что после транспортной реформы им придется делать больше пересадок, а протяженность маршрутов увеличится.

Движение маршрута №37 Фото: администрация Сургута

Движение маршрута №27 Фото: администрация Сургута