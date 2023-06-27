В России увеличат материнский капитал в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, мать и дитя, материнство, материнский капитал, мама с коляской, детская коляска
Материнский капитал будет увеличен в 2024 году Фото:

В 2024 году в России увеличиться материнский капитал на 5,3% до 618,1 тысячи рублей. Это следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год.

Согласно документам, материнский капитал планируют проиндексировать на размер инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, она составит 5,3% на конец 2023 года. С документами ознакомился РБК.

Отмечается, что темпы роста в 2024—2025 годах составят 4%. Если рассчитывать итоговый результат, то материнский капитал через три года составит до 642,8 тысячи рублей за первого и до 849,4 тысячи рублей за второго ребенка.

В мае 2023 года Минфин призвал сократить расходы маткапитал. Это связано снижением рождаемости в стране.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году в России увеличиться материнский капитал на 5,3% до 618,1 тысячи рублей. Это следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год. Согласно документам, материнский капитал планируют проиндексировать на размер инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, она составит 5,3% на конец 2023 года. С документами ознакомился РБК. Отмечается, что темпы роста в 2024—2025 годах составят 4%. Если рассчитывать итоговый результат, то материнский капитал через три года составит до 642,8 тысячи рублей за первого и до 849,4 тысячи рублей за второго ребенка. В мае 2023 года Минфин призвал сократить расходы маткапитал. Это связано снижением рождаемости в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...