В России увеличат материнский капитал в 2024 году

В 2024 году в России увеличиться материнский капитал на 5,3% до 618,1 тысячи рублей. Это следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год.
Согласно документам, материнский капитал планируют проиндексировать на размер инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, она составит 5,3% на конец 2023 года. С документами ознакомился РБК.
Отмечается, что темпы роста в 2024—2025 годах составят 4%. Если рассчитывать итоговый результат, то материнский капитал через три года составит до 642,8 тысячи рублей за первого и до 849,4 тысячи рублей за второго ребенка.
В мае 2023 года Минфин призвал сократить расходы маткапитал. Это связано снижением рождаемости в стране.
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