26 июня 2023

Задержанного военкома Екатеринбурга проверяют следователи ЦВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Военные следователи заинтересовались делом экс-военкома Белоусова Фото:

В Военном следственном управлении СК России по Центральному военному округу организовали проверку в отношении задержанного экс-военкома Сергея Белоусова. Также проверяют деятельность врача военного комиссариата области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«После проведенных мероприятий ФСБ в военкоматах Орджоникидзевского района и Кировского района, в ВСУ СК России по ЦВО проводится проверка в отношении бывшего врио военного комиссара Орджоникидзевского района города Белоусова Сергея. Также проверяют члена призывной комиссии, врача военного комиссариата Свердловской области Кяримову Татьяну», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ВСУ СК России по ЦВО. В ведомстве отказались комментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ задержала военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Его подозревают во взятках за «откос» от армии.

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В Военном следственном управлении СК России по Центральному военному округу организовали проверку в отношении задержанного экс-военкома Сергея Белоусова. Также проверяют деятельность врача военного комиссариата области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «После проведенных мероприятий ФСБ в военкоматах Орджоникидзевского района и Кировского района, в ВСУ СК России по ЦВО проводится проверка в отношении бывшего врио военного комиссара Орджоникидзевского района города Белоусова Сергея. Также проверяют члена призывной комиссии, врача военного комиссариата Свердловской области Кяримову Татьяну», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ВСУ СК России по ЦВО. В ведомстве отказались комментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что ФСБ задержала военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Его подозревают во взятках за «откос» от армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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