Задержанного военкома Екатеринбурга проверяют следователи ЦВО

В Военном следственном управлении СК России по Центральному военному округу организовали проверку в отношении задержанного экс-военкома Сергея Белоусова. Также проверяют деятельность врача военного комиссариата области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«После проведенных мероприятий ФСБ в военкоматах Орджоникидзевского района и Кировского района, в ВСУ СК России по ЦВО проводится проверка в отношении бывшего врио военного комиссара Орджоникидзевского района города Белоусова Сергея. Также проверяют члена призывной комиссии, врача военного комиссариата Свердловской области Кяримову Татьяну», — отметил собеседник URA.RU.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ВСУ СК России по ЦВО. В ведомстве отказались комментировать ситуацию.
Ранее URA.RU писало, что ФСБ задержала военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Его подозревают во взятках за «откос» от армии.
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