В подборку рыбных мест в регионе вошли четыре озера и одна река
Челябинцы назвали самые рыбные места в регионе. Подборка подготовлена ко Всемирному дню рыболовства, который отмечается 27 июня.
«Ближайшие рыбные озера находятся в 41 км от Челябинска: Сугояк и Карагуш. За хорошим уловом можно проехать 64 км от столицы региона до озера Тептярги», — сообщил telegram-канал «
Разнообразием рыб славится озеро Иртяш, находящееся между городами Касли и Озерск. Также рыбным местом назвали заводь реки Урал рядом с поселок Агаповка под Магнитогорском.
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