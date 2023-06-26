26 июня 2023

Челябинцы назвали лучшие места для рыбалки в регионе. Инфографика

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Рыбалка. Челябинск, ахметов вадим, увлечение, добыча, карп, рыболов, рыба, отдых, рыбалка
В подборку рыбных мест в регионе вошли четыре озера и одна река Фото:

Челябинцы назвали самые рыбные места в регионе. Подборка подготовлена ко Всемирному дню рыболовства, который отмечается 27 июня.

«Ближайшие рыбные озера находятся в 41 км от Челябинска: Сугояк и Карагуш. За хорошим уловом можно проехать 64 км от столицы региона до озера Тептярги», — сообщил telegram-канал «Челябинск, который смог».

Разнообразием рыб славится озеро Иртяш, находящееся между городами Касли и Озерск. Также рыбным местом назвали заводь реки Урал рядом с поселок Агаповка под Магнитогорском.

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Челябинцы назвали самые рыбные места в регионе. Подборка подготовлена ко Всемирному дню рыболовства, который отмечается 27 июня. «Ближайшие рыбные озера находятся в 41 км от Челябинска: Сугояк и Карагуш. За хорошим уловом можно проехать 64 км от столицы региона до озера Тептярги», — сообщил telegram-канал «Челябинск, который смог». Разнообразием рыб славится озеро Иртяш, находящееся между городами Касли и Озерск. Также рыбным местом назвали заводь реки Урал рядом с поселок Агаповка под Магнитогорском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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