YouTube повторно заблокировал канал URA.RU

27 июня 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

URA.RU снова создал новый youtube-канал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спустя месяц после блокировки основного youtube-канала URA.RU видеохостинг заблокировал второй канал нашего агентства. Редакция рассматривает решение YouTube (входит в корпорацию Google) как акт цензуры против частного СМИ. «В объяснении платформы говорится, что наш канал якобы серьезно нарушал правила YouTube. Однако мы добросовестно выполняли свою работу: непредвзято рассказывали зрителям о том, что происходит в России и мире. Мы считаем это актом цензуры против частного СМИ. Видеохостинг практически пошел войной против частного СМИ», — заявил редактор канала URA.RU Михаил Титов. URA.RU уже создало новый канал . Чтобы не пропустить важные события, читатели могут также подписаться на нас в Rutube , в Дзене, в соцсети « ВКонтакте », а также читать новости на сайте URA.RU. Ранее компания Google заблокировала первый канал URA.RU в YouTube. Это было связанно с тем, что агентство освещало референдумы в новых регионах России. В видеороликах не было ничего, что прямо бы нарушало правила площадки — только заявления чиновников и сухие факты. Предыдущий канал достиг отметки почти в 85 тысяч подписчиков. После блокировки первого было решено создать второй. Однако YouTube решил блокировать каналы агентства и дальше. После начала спецоперации на Украине компания Google стала блокировать российские аккаунты на своих площадках. Под западную цензуру попали ТАСС, РБК, «Москва 24» и «Спас». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спустя месяц после блокировки основного youtube-канала URA.RU видеохостинг заблокировал второй канал нашего агентства. Редакция рассматривает решение YouTube (входит в корпорацию Google) как акт цензуры против частного СМИ. «В объяснении платформы говорится, что наш канал якобы серьезно нарушал правила YouTube. Однако мы добросовестно выполняли свою работу: непредвзято рассказывали зрителям о том, что происходит в России и мире. Мы считаем это актом цензуры против частного СМИ. Видеохостинг практически пошел войной против частного СМИ», — заявил редактор канала URA.RU Михаил Титов. URA.RU уже создало новый канал. Чтобы не пропустить важные события, читатели могут также подписаться на нас в Rutube, в Дзене, в соцсети «ВКонтакте», а также читать новости на сайте URA.RU. Ранее компания Google заблокировала первый канал URA.RU в YouTube. Это было связанно с тем, что агентство освещало референдумы в новых регионах России. В видеороликах не было ничего, что прямо бы нарушало правила площадки — только заявления чиновников и сухие факты. Предыдущий канал достиг отметки почти в 85 тысяч подписчиков. После блокировки первого было решено создать второй. Однако YouTube решил блокировать каналы агентства и дальше. После начала спецоперации на Украине компания Google стала блокировать российские аккаунты на своих площадках. Под западную цензуру попали ТАСС, РБК, «Москва 24» и «Спас».