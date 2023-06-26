Потерявшийся в Екатеринбурге мальчик страдает психическим расстройством

27 июня 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Ранее мальчик уже сбегал из дома Фото: Размик Закарян © URA.RU Шестилетний Далер Бобиев, которого ищут вторые сутки в Екатеринбурге, страдает психическим расстройством. У мальчика нарушена терморегуляция, он откликается на любые имена и не в первый раз сбежал из дома. «Он может откликаться на имя Костя или Далер. Может не разговаривать и быть замкнутым, а может, наоборот, много разговаривать. Он очень выносливый и может не спать по двое суток», — рассказала E1.RU подруга опекуна мальчика. Также, по ее словам, ребенок не чувствует ни холода, ни жары: он мог держать руку под кипятком и не ощущать боли. Журналистам также рассказали, что мальчик убегает из дома не в первый раз, иногда он сбегал на два дня, но семья его находила. «Он убегал зимой, когда мы его искали, он спрятался за ближайшим деревом, так и не отозвался, пока его случайно не увидели», — поделилась женщина. Далера опекали с двух лет, но решили передать его в соцучреждение из-за его поведения: оно стало опасным для него самого. Женщина, которая опекает юного екатеринбуржца, готовила документы, но мальчик сбежал. С опекуном работают следователи. Информация о пропаже ребенка появилась днем 26 июня. Вечером к поискам присоединились сотрудники регионального СК, также на помощь выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска.

Шестилетний Далер Бобиев, которого ищут вторые сутки в Екатеринбурге, страдает психическим расстройством. У мальчика нарушена терморегуляция, он откликается на любые имена и не в первый раз сбежал из дома. «Он может откликаться на имя Костя или Далер. Может не разговаривать и быть замкнутым, а может, наоборот, много разговаривать. Он очень выносливый и может не спать по двое суток», — рассказала E1.RU подруга опекуна мальчика. Также, по ее словам, ребенок не чувствует ни холода, ни жары: он мог держать руку под кипятком и не ощущать боли. Журналистам также рассказали, что мальчик убегает из дома не в первый раз, иногда он сбегал на два дня, но семья его находила. «Он убегал зимой, когда мы его искали, он спрятался за ближайшим деревом, так и не отозвался, пока его случайно не увидели», — поделилась женщина. Далера опекали с двух лет, но решили передать его в соцучреждение из-за его поведения: оно стало опасным для него самого. Женщина, которая опекает юного екатеринбуржца, готовила документы, но мальчик сбежал. С опекуном работают следователи. Информация о пропаже ребенка появилась днем 26 июня. Вечером к поискам присоединились сотрудники регионального СК, также на помощь выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска.