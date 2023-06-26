26 июня 2023

Искать пропавшего в Екатеринбурге мальчика выехал спецотряд из Челябинска. Фото

Челябинские кинологи выехали на поиски пропавшего свердловского мальчика
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День защиты детей в ЖК «Макаровский». Екатеринбург, спортивная площадка, мальчик, жк макаровский
Мальчик потерялся в Екатеринбурге на Вторчермете (архивное фото) Фото:

На помощь волонтерам и сотрудникам полиции в поисках шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, который ушел из дома утром 26 июня, выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

«Далер Бобиев до сих пор не найден! Мы продолжаем его искать. Из Челябинска на помощь выдвинулись добровольцы и кинологический отряд», — пишут свердловские волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Мальчика ищут 64 человека, уточнили в поисковом отряде. Это добровольцы, волонтеры «Лиза Алерт», сотрудники полиции и Следственного комитета. Они расклеили более двухсот ориентировок по Вторчермету (силовики предполагают, что именно в этом районе потерялся ребенок). Спасатели предлагают неравнодушным вступить в штаб, который развернули на время поисков Далера.

Если вам известно местонахождение ребенка, то сообщите информацию силовикам по номеру +7 (999) 368-14-61. Или звоните волонтерам «Лиза Алерт». Их номер: +7 (800) 700-54-52.

Информация о пропаже ребенка появилась днем 26 июня. Вечером к поискам присоединились сотрудники регионального СК.

Мальчик ушел из дома утром 26 июня
Мальчик ушел из дома утром 26 июня
Фото:

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На помощь волонтерам и сотрудникам полиции в поисках шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, который ушел из дома утром 26 июня, выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт». «Далер Бобиев до сих пор не найден! Мы продолжаем его искать. Из Челябинска на помощь выдвинулись добровольцы и кинологический отряд», — пишут свердловские волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Мальчика ищут 64 человека, уточнили в поисковом отряде. Это добровольцы, волонтеры «Лиза Алерт», сотрудники полиции и Следственного комитета. Они расклеили более двухсот ориентировок по Вторчермету (силовики предполагают, что именно в этом районе потерялся ребенок). Спасатели предлагают неравнодушным вступить в штаб, который развернули на время поисков Далера. Если вам известно местонахождение ребенка, то сообщите информацию силовикам по номеру +7 (999) 368-14-61. Или звоните волонтерам «Лиза Алерт». Их номер: +7 (800) 700-54-52. Информация о пропаже ребенка появилась днем 26 июня. Вечером к поискам присоединились сотрудники регионального СК.
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