Виновным за трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» вынесли приговоры

27 июня 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Винновые в гибели 60 человек в «Зимней вишне» получили свои сроки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове Экс-глава ГУ МЧС России по Кузбассу Александр Мамонтов и его подчиненный Григорий Терентьев были лишены свободы за пожар в «Зимней вишне» в 2018 году. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Мамонтову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и шести месяцев со штрафом 900 000 рублей. Терентьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок восьми лет и шести месяцев со штрафом 120 000 рублей», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале . Отмечается, что Мамонтов и Терентьев не провели противопожарную проверку в 2017—2018 годах. Они знали, что ее нужно проводить, но не стали. Из-за их отношения к работе, сказано в сообщении СК, в пожаре в «Зимней вишне» в 2018 году погибло 60 человек. Большинство из них были несовершеннолетними. В сообщении СК отмечается, что в 2015 году Мамонтов похитил вверенное ему имущество на сумму более 1,8 миллиона рублей. Это крупный размер, который был потрачен для пользы третьих лиц. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. В этот момент в кинотеатре находился школьный класс. Они не смогли выбраться, потому что оказались в огненной ловушке. Сам торговый центр работал с нарушениями противопожарной безопасности.

Экс-глава ГУ МЧС России по Кузбассу Александр Мамонтов и его подчиненный Григорий Терентьев были лишены свободы за пожар в «Зимней вишне» в 2018 году. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Мамонтову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и шести месяцев со штрафом 900 000 рублей. Терентьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок восьми лет и шести месяцев со штрафом 120 000 рублей», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале. Отмечается, что Мамонтов и Терентьев не провели противопожарную проверку в 2017—2018 годах. Они знали, что ее нужно проводить, но не стали. Из-за их отношения к работе, сказано в сообщении СК, в пожаре в «Зимней вишне» в 2018 году погибло 60 человек. Большинство из них были несовершеннолетними. В сообщении СК отмечается, что в 2015 году Мамонтов похитил вверенное ему имущество на сумму более 1,8 миллиона рублей. Это крупный размер, который был потрачен для пользы третьих лиц. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. В этот момент в кинотеатре находился школьный класс. Они не смогли выбраться, потому что оказались в огненной ловушке. Сам торговый центр работал с нарушениями противопожарной безопасности.