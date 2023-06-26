26 июня 2023

В Курганской области запустят комплексы, которые начнут штрафовать машины с перегрузом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, дорога, грузовики на дороге
Депутаты жалуются, что грузовики объезжают новые комплексы Фото:

В Курганской области с 1 июля запустят автоматические комплексы весового контроля, которые будут выявлять грузовики, нарушающие нормы. Об этом стало известно на заседании облдумы, которое прошло 27 июня, передает корреспондент URA.RU.

«С 1 июля все весогабариты заработают. Сейчас у нас в „Курганавтодоре“ создан отдел, который будет полностью следить и смотреть за этой системой. Сейчас идет наладка процесса», — объяснил депутатам первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергей Цуканов.

Депутаты пожаловались, что грузовики объезжают стационарные пункты весового контроля. При этом мобильных пунктов не хватает. Такие пункты контроля, по словам депутатов, должны быть на муниципальных и региональных дорогах.

Ранее стало известно, что в регионе из-за ошибок чиновников не могут запустить пункты весового контроля. При этом стоимость работ составила более 153 млн рублей, а за третий комплекс заказчик заплатил около 60 млн.

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В Курганской области с 1 июля запустят автоматические комплексы весового контроля, которые будут выявлять грузовики, нарушающие нормы. Об этом стало известно на заседании облдумы, которое прошло 27 июня, передает корреспондент URA.RU. «С 1 июля все весогабариты заработают. Сейчас у нас в „Курганавтодоре“ создан отдел, который будет полностью следить и смотреть за этой системой. Сейчас идет наладка процесса», — объяснил депутатам первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергей Цуканов. Депутаты пожаловались, что грузовики объезжают стационарные пункты весового контроля. При этом мобильных пунктов не хватает. Такие пункты контроля, по словам депутатов, должны быть на муниципальных и региональных дорогах. Ранее стало известно, что в регионе из-за ошибок чиновников не могут запустить пункты весового контроля. При этом стоимость работ составила более 153 млн рублей, а за третий комплекс заказчик заплатил около 60 млн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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