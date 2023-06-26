В Курганской области запустят комплексы, которые начнут штрафовать машины с перегрузом

Депутаты жалуются, что грузовики объезжают новые комплексы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Курганской области с 1 июля запустят автоматические комплексы весового контроля, которые будут выявлять грузовики, нарушающие нормы. Об этом стало известно на заседании облдумы, которое прошло 27 июня, передает корреспондент URA.RU.

«С 1 июля все весогабариты заработают. Сейчас у нас в „Курганавтодоре“ создан отдел, который будет полностью следить и смотреть за этой системой. Сейчас идет наладка процесса», — объяснил депутатам первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергей Цуканов.

Депутаты пожаловались, что грузовики объезжают стационарные пункты весового контроля. При этом мобильных пунктов не хватает. Такие пункты контроля, по словам депутатов, должны быть на муниципальных и региональных дорогах.

Ранее стало известно, что в регионе из-за ошибок чиновников не могут запустить пункты весового контроля. При этом стоимость работ составила более 153 млн рублей, а за третий комплекс заказчик заплатил около 60 млн.