Тюменским силовикам пришлось стрелять по машине лихача без прав. Видео

27 июня 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Полицейские были вынуждены применить табельное оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменским сотрудникам ГИБДД пришлось открыть стрельбу по колесам машины, водитель которой отказался остановиться. Об этом сообщает официальный портал «МВД Медиа». Инцидент случился в Тобольске. «В 15-м микрорайоне Тобольска нарядом ДПС был замечен автомобиль отечественного производства с тонированными передними стеклами и следами от ДТП. Законное требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование легковушки, двигавшейся в сторону федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск», — рассказали в ведомстве. В МВД добавили, что мужчина, убегая от полицейских, постоянно нарушал ДТП, создавая угрозу другим жителям Тобольска. На предупредительные выстрелы злоумышленник не реагировал, из-за чего силовики были вынуждены стрелять по колесам — тогда мужчина остановился, бросил машину и попытался убежать, но был задержан. «Оказалось, что за рулем легковушки находился местный житель 1991 года рождения, который никогда не получал водительское удостоверение. Помимо этого, мужчина имел явные признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — добавили в ведомстве. В итоге, нарушитель за пьяную езду 14 суток административного ареста, а за неповиновение требованию сотрудника полиции — 40 часов обязательных работ. Автомобиль лихача помещен на специализированную стоянку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменским сотрудникам ГИБДД пришлось открыть стрельбу по колесам машины, водитель которой отказался остановиться. Об этом сообщает официальный портал «МВД Медиа». Инцидент случился в Тобольске. «В 15-м микрорайоне Тобольска нарядом ДПС был замечен автомобиль отечественного производства с тонированными передними стеклами и следами от ДТП. Законное требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование легковушки, двигавшейся в сторону федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск», — рассказали в ведомстве. В МВД добавили, что мужчина, убегая от полицейских, постоянно нарушал ДТП, создавая угрозу другим жителям Тобольска. На предупредительные выстрелы злоумышленник не реагировал, из-за чего силовики были вынуждены стрелять по колесам — тогда мужчина остановился, бросил машину и попытался убежать, но был задержан. «Оказалось, что за рулем легковушки находился местный житель 1991 года рождения, который никогда не получал водительское удостоверение. Помимо этого, мужчина имел явные признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — добавили в ведомстве. В итоге, нарушитель за пьяную езду 14 суток административного ареста, а за неповиновение требованию сотрудника полиции — 40 часов обязательных работ. Автомобиль лихача помещен на специализированную стоянку.