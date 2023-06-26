Горожан возмутило решение мэрии Ноябрьска о запрете электросамокатов

Ноябрьск стал первым городом в ЯНАО, который ввел ограничения движения электросамокатов

Мэрия Ноябрьска запретила использование электросамокатов в некоторых районах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Ноябрьска первой среди муниципалитетов Ямала приняла решение о запрете передвижения с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в некоторых районах города. Об установке соответствующих дорожных знаков сообщили в пресс-службе мэрии, на что горожане отреагировали резкими комментариями.

«В разных точках Ноябрьска устанавливают знаки „Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено“. В правилах дорожного движения данный знак появился весной текущего года, подрядчики установят в городе 65 знаков», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ноябряне обсудили сообщение администрации в городских группах. «Как теперь человеку, живущему на указанных улицах добираться домой, чем мотивировано такое решение?» — спрашивает Артур. «На Хвойной вообще жилая зона, устанавливайте тогда тротуар там, а то устроили парковку», — сообщает Юлия. «Наличие большого количества велосипедистов и электросамокатов повышают запрос населения на наличие велодорожек по всему городу, [администрации] проще запретов понаставить», — объясняет Иван.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по ЯНАО, где ему пояснили, что принятие решения об ограничении движения с помощью СИМ принимается департаментом транспорта ЯНАО, а также на уровне муниципалитетов. Там напомнили, что при движении запрещается выезжать на проезжую часть, а пешеходные переходы пересекать пешком, ведя электросамокат за руль. Последнее правило касается и велосипедистов.

В дептрансе ЯНАО корреспонденту сообщили, что решение о запрете движения СИМ принимают сами муниципалитеты, если в нем есть необходимость. Будут ли вводить ограничения в других ямальских городах, на данный момент неизвестно.

В администрации Ноябрьска обещали подготовить ответ, какими факторами руководствовались при выборе районов, где движение будет запрещено. Ответ ожидается.

Изменения в правила дорожного движения, вводящее понятие СИМ, к которым относятся транспортные средства, использующие электродвигатели, введены в марте. Также были введены новые дорожные знаки, регулирующие движение с использованием СИМ.