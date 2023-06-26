26 июня 2023

Челябинцы делятся фотографиями урожая грибов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, грибы в корзинке, синявки, сыроежки
Снимки крупного урожая грибов из леса рядом с озером Акакуль появились в сети (архивное фото) Фото:

В Челябинской области грибники похвастались крупным урожаем. Фотографиями они делятся в социальных сетях.

«Понедельник — день тяжелый. Но не для нас, после работы в лес. Что нам дождик проливной, когда грибочки со мной! Красавчики полезли, лес Акакуля», — пишет Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».

В регионе май был жарким. Потом прошли дожди, которых ждали грибники. На фотографиях автора поста видно целое ведерко подосиновиков. Женщина похвасталась также большим белым грибом.

Челябинска поделилась снимками богатого урожая
Челябинска поделилась снимками богатого урожая
Фото:

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В Челябинской области грибники похвастались крупным урожаем. Фотографиями они делятся в социальных сетях. «Понедельник — день тяжелый. Но не для нас, после работы в лес. Что нам дождик проливной, когда грибочки со мной! Красавчики полезли, лес Акакуля», — пишет Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». В регионе май был жарким. Потом прошли дожди, которых ждали грибники. На фотографиях автора поста видно целое ведерко подосиновиков. Женщина похвасталась также большим белым грибом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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