Челябинцы делятся фотографиями урожая грибов

Снимки крупного урожая грибов из леса рядом с озером Акакуль появились в сети (архивное фото)
В Челябинской области грибники похвастались крупным урожаем. Фотографиями они делятся в социальных сетях.
«Понедельник — день тяжелый. Но не для нас, после работы в лес. Что нам дождик проливной, когда грибочки со мной! Красавчики полезли, лес Акакуля», — пишет Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».
В регионе май был жарким. Потом прошли дожди, которых ждали грибники. На фотографиях автора поста видно целое ведерко подосиновиков. Женщина похвасталась также большим белым грибом.
Челябинска поделилась снимками богатого урожая
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.