Мэрия Сургута задолжала коммунальщикам 5 млн рублей

УК требует вернуть долг за ремонт междворовых проездов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута задолжала управляющей компании «Сервис-3» пять миллионов рублей, которые коммунальщики пытаются вернуть через суд. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

«УК „Сервис-3“ обратилась в суд с требованием к мэрии вернуть долог в 5 млн рублей. Причиной спора стала оплата за ремонт междворовых проездов. Коммунальщики выполнили эти работы, но вот деньги получить без судебного решения не получается», — сообщил собеседник.

Между тем собственный источник URA.RU в городской мэрии сообщил, что суд — это чисто технический момент, и он не несет под собой каких-либо конфликтов между УК и администрацией. «У мэрии нет оснований оплачивать эти работы. Поэтому и нужно решить этот вопрос через суд», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию города. Но в пиар блоке никто не ответил на телефонный звонок. Руководитель УК «Сервис-3» Андрей Цап также не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшая УК Сургута — «Сервис-3» находится на грани банкротства. Компания создала организацию дубль, куда передаст на обслуживание закрепленный за ней жилфонд.