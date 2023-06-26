26 июня 2023
25 июня 2023

Мэрия Сургута задолжала коммунальщикам 5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, коммунальные платежи, расчетка, оплата жкх
УК требует вернуть долг за ремонт междворовых проездов Фото:

Мэрия Сургута задолжала управляющей компании «Сервис-3» пять миллионов рублей, которые коммунальщики пытаются вернуть через суд. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

«УК „Сервис-3“ обратилась в суд с требованием к мэрии вернуть долог в 5 млн рублей. Причиной спора стала оплата за ремонт междворовых проездов. Коммунальщики выполнили эти работы, но вот деньги получить без судебного решения не получается», — сообщил собеседник.

Между тем собственный источник URA.RU в городской мэрии сообщил, что суд — это чисто технический момент, и он не несет под собой каких-либо конфликтов между УК и администрацией. «У мэрии нет оснований оплачивать эти работы. Поэтому и нужно решить этот вопрос через суд», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию города. Но в пиар блоке никто не ответил на телефонный звонок. Руководитель УК «Сервис-3» Андрей Цап также не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшая УК Сургута — «Сервис-3» находится на грани банкротства. Компания создала организацию дубль, куда передаст на обслуживание закрепленный за ней жилфонд.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Сургута задолжала управляющей компании «Сервис-3» пять миллионов рублей, которые коммунальщики пытаются вернуть через суд. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «УК „Сервис-3“ обратилась в суд с требованием к мэрии вернуть долог в 5 млн рублей. Причиной спора стала оплата за ремонт междворовых проездов. Коммунальщики выполнили эти работы, но вот деньги получить без судебного решения не получается», — сообщил собеседник. Между тем собственный источник URA.RU в городской мэрии сообщил, что суд — это чисто технический момент, и он не несет под собой каких-либо конфликтов между УК и администрацией. «У мэрии нет оснований оплачивать эти работы. Поэтому и нужно решить этот вопрос через суд», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию города. Но в пиар блоке никто не ответил на телефонный звонок. Руководитель УК «Сервис-3» Андрей Цап также не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшая УК Сургута — «Сервис-3» находится на грани банкротства. Компания создала организацию дубль, куда передаст на обслуживание закрепленный за ней жилфонд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...