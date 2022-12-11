Крупная УК Сургута пытается избежать банкротства

12 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

На обслуживании компании «Сервис-3» находится 248 домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупная управляющая компания «Сервис-3» создала организацию дубль, которой отдаст на обслуживание весь жилой фонд, находящийся у нее на содержании. Об Этом URA.RU сообщили в управляющей компании. «Мы, не желая повторения истории других управляющих компаний города, которые были обанкрочены или поставлены на грань разорения, решили сыграть на опережение. Никто не спорит, что у компании [Сервис-3] есть долги перед ресурсниками. Не все собственники платят за коммуналку. Но они не превышают того, чтобы нас, грубо говоря, отправить банкротиться. У нас просто объем большой, домов то много. А сейчас, после перехода на прямые договора с ресурсниками, люди перейдут в новую УК, и долгов не будет. Компания начнет работу с чистого листа. А после выполнения необходимых обязательств УК „Сервис-3“ вольется в ее структуру», — сообщили в управляющей компании. Между тем собственники домов беспокоятся, что компания обанкротится и оставит жителей без обещанного ремонта подъездов и дворов. Но коммунальщики отвергли данные подозрения и сообщили, что реализуют данную схему как раз для того, чтобы не бросать собственников. «Компания „Сервис-3“ продолжает работать и будет функционировать и исполнять свои обязательства», — добавили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что Сургуту грозит передел коммунального рынка из-за ухода крупной УК. Из-за непростого финансового положения компании «ДЕЗ ЦЖР» жилфонд, который находится под ее контролем, может перейти в другие городские УК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупная управляющая компания «Сервис-3» создала организацию дубль, которой отдаст на обслуживание весь жилой фонд, находящийся у нее на содержании. Об Этом URA.RU сообщили в управляющей компании. «Мы, не желая повторения истории других управляющих компаний города, которые были обанкрочены или поставлены на грань разорения, решили сыграть на опережение. Никто не спорит, что у компании [Сервис-3] есть долги перед ресурсниками. Не все собственники платят за коммуналку. Но они не превышают того, чтобы нас, грубо говоря, отправить банкротиться. У нас просто объем большой, домов то много. А сейчас, после перехода на прямые договора с ресурсниками, люди перейдут в новую УК, и долгов не будет. Компания начнет работу с чистого листа. А после выполнения необходимых обязательств УК „Сервис-3“ вольется в ее структуру», — сообщили в управляющей компании. Между тем собственники домов беспокоятся, что компания обанкротится и оставит жителей без обещанного ремонта подъездов и дворов. Но коммунальщики отвергли данные подозрения и сообщили, что реализуют данную схему как раз для того, чтобы не бросать собственников. «Компания „Сервис-3“ продолжает работать и будет функционировать и исполнять свои обязательства», — добавили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что Сургуту грозит передел коммунального рынка из-за ухода крупной УК. Из-за непростого финансового положения компании «ДЕЗ ЦЖР» жилфонд, который находится под ее контролем, может перейти в другие городские УК.