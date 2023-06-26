В ЯНАО разрешено купаться в Муравленко, Тарко-Сале и Ноябрьске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории ЯНАО открыто три пляжа, пригодных для купания, а также две зоны отдыха у воды, где купаться запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«Пляжи с купанием открыты в городах Муравленко, Ноябрьск и Тарко-Сале. Зоны отдыха на которых купание запрещено находятся в городах Салехард и Ноябрьск», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.

В пресс-службе корреспонденту агентства пояснили, что в Ноябрьске требованиям безопасности соответствуют две зоны отдыха. На одном из пляжей купание разрешено, на другом нет. Также в ведомстве призвали граждан соблюдать меры безопасности у воды и не оставлять без присмотра маленьких детей.

Ранее URA.RU рассказало, что пляжи могут быть не только местом купания, но и местом отдыха у воды. Тем не менее они должны соответствовать санитарным требованиям и отвечать установленным мерам безопасности.

Пляжи с купанием открыты в городах Муравленко, Ноябрьск и Тарко-Сал Фото: telegram-канал ГУ МЧС по ЯНАО