На территории ЯНАО открыто три пляжа, пригодных для купания, а также две зоны отдыха у воды, где купаться запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«Пляжи с купанием открыты в городах Муравленко, Ноябрьск и Тарко-Сале. Зоны отдыха на которых купание запрещено находятся в городах Салехард и Ноябрьск», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.
В пресс-службе корреспонденту агентства пояснили, что в Ноябрьске требованиям безопасности соответствуют две зоны отдыха. На одном из пляжей купание разрешено, на другом нет. Также в ведомстве призвали граждан соблюдать меры безопасности у воды и не оставлять без присмотра маленьких детей.
Ранее URA.RU рассказало, что пляжи могут быть не только местом купания, но и местом отдыха у воды. Тем не менее они должны соответствовать санитарным требованиям и отвечать установленным мерам безопасности.
Пляжи с купанием открыты в городах Муравленко, Ноябрьск и Тарко-Сал
На территории ЯНАО открыто три пляжа, пригодных для купания, а также две зоны отдыха у воды, где купаться запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Пляжи с купанием открыты в городах Муравленко, Ноябрьск и Тарко-Сале. Зоны отдыха на которых купание запрещено находятся в городах Салехард и Ноябрьск», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. В пресс-службе корреспонденту агентства пояснили, что в Ноябрьске требованиям безопасности соответствуют две зоны отдыха. На одном из пляжей купание разрешено, на другом нет. Также в ведомстве призвали граждан соблюдать меры безопасности у воды и не оставлять без присмотра маленьких детей. Ранее URA.RU рассказало, что пляжи могут быть не только местом купания, но и местом отдыха у воды. Тем не менее они должны соответствовать санитарным требованиям и отвечать установленным мерам безопасности.