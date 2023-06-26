Компания из ХМАО показала прибыль больше, чем у «Газпрома»

Выручка компании ЮССА за 2022 год составила 214,7 трлн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «ЮграСпецСтройАвтоматика» из Ханты-Мансийска получила за 2022 год чистую прибыль в 51,8 трлн рублей, что кратно превышает чистый доход «Газпрома» в 8 трлн. Данные появились в системе СБИС.

«Выручка компании ЮССА за 2022 год составила 214,7 трлн рублей: она заняла первое место по региону и стала лидером в категории „Строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений“. Чистая прибыль компании — 51,8 трлн рублей, „Газпром“ заработал за прошедший год 8 трлн рублей», — указано в системе.

Агентство URA.RU обратилось в компанию, чтобы взять комментарий о внезапном росте выручки: за 2021 год компания задекларировала 99 млн рублей. На звонок корреспондента не ответили.

В техподдержке СБИС агентству пояснили, что информация в системе основана на официальных отчетах компании. «Данные о доходах, представленные в системе, основаны на документах, которые компания представила для отчета в ФНС», — пояснили в техподдержке.

Ранее URA.RU писало, что из-за санкций у нефтяных предприятий ХМАО снизились доходы. Добывающей компании «ИНТЭК — Западная Сибирь» пришлось оформить рассрочку для оплаты налога на добычу полезных ископаемых.