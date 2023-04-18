Нефтяная компания из ХМАО воспользовалась возможностью заплатить налоги в рассрочку

Нефтяной компании «ИНТЭК — Западная Сибирь» в ХМАО пришлось оформить рассрочку, чтобы выплатить налог на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU генеральный директор предприятия Сергей Великий.
«Из-за введения санкций ЕС и колебания стоимости нефти на рынке у многих нефтяных компаний в 2022 году доходы снизились, а необходимость платить налоги в прежнем объеме осталась. Особенно это коснулось независимых недропользователей: одни приостанавливали деятельность, другие использовали ресурсы, отложенные для развития бизнеса, или продали непрофильные активы; мы решили воспользоваться рассрочкой, которую предложила Федеральная налоговая служба по управлению долгом», — рассказал Великий.
ООО «ИНТЭК — Западная Сибирь» стала единственной компанией сырьевого сектора, которая приняла участие в пилотном проекте ФНС России. С помощью государственной поддержки предприятию удалось остаться на плаву в сложный для всего нефтяного сектора период.
Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании из ХМАО начали перерегистрировать свои активы для того, чтобы обходить санкции. Ребрендинг помогает предприятиям взаимодействовать с западными контрагентами.
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