Нефтяная компания из ХМАО воспользовалась возможностью заплатить налоги в рассрочку

19 апреля 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Рассрочку платежа по налогам нефтяникам предложила Федеральная налоговая служба по управлению долгом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нефтяной компании «ИНТЭК — Западная Сибирь» в ХМАО пришлось оформить рассрочку, чтобы выплатить налог на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU генеральный директор предприятия Сергей Великий. «Из-за введения санкций ЕС и колебания стоимости нефти на рынке у многих нефтяных компаний в 2022 году доходы снизились, а необходимость платить налоги в прежнем объеме осталась. Особенно это коснулось независимых недропользователей: одни приостанавливали деятельность, другие использовали ресурсы, отложенные для развития бизнеса, или продали непрофильные активы; мы решили воспользоваться рассрочкой, которую предложила Федеральная налоговая служба по управлению долгом», — рассказал Великий. ООО «ИНТЭК — Западная Сибирь» стала единственной компанией сырьевого сектора, которая приняла участие в пилотном проекте ФНС России. С помощью государственной поддержки предприятию удалось остаться на плаву в сложный для всего нефтяного сектора период. Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании из ХМАО начали перерегистрировать свои активы для того, чтобы обходить санкции. Ребрендинг помогает предприятиям взаимодействовать с западными контрагентами.

Нефтяной компании «ИНТЭК — Западная Сибирь» в ХМАО пришлось оформить рассрочку, чтобы выплатить налог на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU генеральный директор предприятия Сергей Великий. «Из-за введения санкций ЕС и колебания стоимости нефти на рынке у многих нефтяных компаний в 2022 году доходы снизились, а необходимость платить налоги в прежнем объеме осталась. Особенно это коснулось независимых недропользователей: одни приостанавливали деятельность, другие использовали ресурсы, отложенные для развития бизнеса, или продали непрофильные активы; мы решили воспользоваться рассрочкой, которую предложила Федеральная налоговая служба по управлению долгом», — рассказал Великий. ООО «ИНТЭК — Западная Сибирь» стала единственной компанией сырьевого сектора, которая приняла участие в пилотном проекте ФНС России. С помощью государственной поддержки предприятию удалось остаться на плаву в сложный для всего нефтяного сектора период. Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании из ХМАО начали перерегистрировать свои активы для того, чтобы обходить санкции. Ребрендинг помогает предприятиям взаимодействовать с западными контрагентами.