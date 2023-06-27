Instasamka решила поставить себе золотые зубы

27 июня 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Сейчас Instasamka готовится к имплантации Фото: Алиса Курганская © URA.RU Певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) спустя год после удаления двух зубов решила поставить на их место золотые импланты. Об этом она рассказала в своих соцсетях. «Мне пришла в голову просто мегахайповая идея. Я поставлю вот сюда (показывает на верхнюю левую челюсть — прим URA.RU) два золотых зуба, как у настоящей цыганки», — рассказала Instasamka в своем влоге, который опубликовала на YouTube. По словам ее стоматолога, она в любой момент сможет их поменять на белые импланты. Зотеева в марте прошлого рассказала, что ей назначили удаление двух зубов, лечение которых невозможно. На данный момент она проходит процесс установки шурупов для коронки. «Мне позавчера вкручивали титановые шурупы в челюсть и я опухшая, но зато я верну свои два зуба, без которых я ходила год», — написала она в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Instasamka решила увеличить бедра при помощи имплантов. По ее словам, за операцию она отдала сумму, которая равняется тратам бюджетов в Тюменской области на социально значимые закупки.

Певица Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) спустя год после удаления двух зубов решила поставить на их место золотые импланты. Об этом она рассказала в своих соцсетях. «Мне пришла в голову просто мегахайповая идея. Я поставлю вот сюда (показывает на верхнюю левую челюсть — прим URA.RU) два золотых зуба, как у настоящей цыганки», — рассказала Instasamka в своем влоге, который опубликовала на YouTube. По словам ее стоматолога, она в любой момент сможет их поменять на белые импланты. Зотеева в марте прошлого рассказала, что ей назначили удаление двух зубов, лечение которых невозможно. На данный момент она проходит процесс установки шурупов для коронки. «Мне позавчера вкручивали титановые шурупы в челюсть и я опухшая, но зато я верну свои два зуба, без которых я ходила год», — написала она в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Instasamka решила увеличить бедра при помощи имплантов. По ее словам, за операцию она отдала сумму, которая равняется тратам бюджетов в Тюменской области на социально значимые закупки.