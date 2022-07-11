Instasamka назвала цену своих новых имплантов. Тюменский мем

11 июля 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Instasamka потратит на увеличение свих бедер миллион рублей Фото: Дарья Зотеева Блогер и певица Instasamka потратит на пластическую операцию по увеличению бедер порядка миллиона рублей. Об этом девушка написала в своем telegram-канале. Уроженка Тобольска Дарья Зотеева вставит импланты, стоимость которых равняется тратам бюджетов в Тюменской области на социально значимые закупки. «Я думаю, операция будет стоить около миллиона рублей», — написала Instasamka в своем канале в Telegram. Так девушка ответила на вопрос подписчика о том, в какую сумму ей обойдется увеличение бедер силиконовыми имплантами. Дарья Зотеева, получившая популярность под псевдонимом Instasamka, родилась в Тобольске. В ее родной Тюменской области на сумму в миллион рублей можно решить социально значимые проблемы населения. К примеру, именно столько мэрия Уватского района области готова потратить, чтобы доставлять в административный центр (на «большую землю») обитателей удаленных стойбищ — представителей коренных народов Севера. Информация представлен на сайте госзакупок. В Тюмени миллион рублей отдадут на то, чтобы обезопасить пешеходов. Такова начальная цена контракта на обустройство «лежачих полицейских» в Калининском районе города. Миллион рублей в Тюменской области — это также сумма, которую власти выделяют участникам спецоперации на Украине. Такая выплата положена за получение ими ранения. Новая рубрика URA.RU «Тюменский мем» — это взгляд нашей редакции на необычные, а порой абсурдные новости. Больше смешного — в нашем telegram-канале «Темы Тюмени» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Блогер и певица Instasamka потратит на пластическую операцию по увеличению бедер порядка миллиона рублей. Об этом девушка написала в своем telegram-канале. Уроженка Тобольска Дарья Зотеева вставит импланты, стоимость которых равняется тратам бюджетов в Тюменской области на социально значимые закупки. «Я думаю, операция будет стоить около миллиона рублей», — написала Instasamka в своем канале в Telegram. Так девушка ответила на вопрос подписчика о том, в какую сумму ей обойдется увеличение бедер силиконовыми имплантами. Дарья Зотеева, получившая популярность под псевдонимом Instasamka, родилась в Тобольске. В ее родной Тюменской области на сумму в миллион рублей можно решить социально значимые проблемы населения. К примеру, именно столько мэрия Уватского района области готова потратить, чтобы доставлять в административный центр (на «большую землю») обитателей удаленных стойбищ — представителей коренных народов Севера. Информация представлен на сайте госзакупок. В Тюмени миллион рублей отдадут на то, чтобы обезопасить пешеходов. Такова начальная цена контракта на обустройство «лежачих полицейских» в Калининском районе города. Миллион рублей в Тюменской области — это также сумма, которую власти выделяют участникам спецоперации на Украине. Такая выплата положена за получение ими ранения.