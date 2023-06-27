Екатеринбуржец, давивший людей на тротуаре, попытался выйти на свободу

27 июня 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Пузыреву отбывать наказание еще около двух лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уральский гонщик сбил трех человек на тротуаре Житель Екатеринбурга Владимир Пузырев, который в конце 2018 года на высокой скорости выехал на тротуар и сбил трех человек, попытался выйти из тюрьмы условно-досрочно (УДО), но суд ему отказал. Информацию об этом опубликовала пресс-служба прокуратуры Свердловской области в своем telegram-канале. «На основании заключения прокурора суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного, сбившего на ул. Фурманова в Екатеринбурге на тротуаре трех пешеходов, в том числе ребенка, в условно-досрочном освобождении», — сообщает ведомство. Заседание прошло 27 июня. В мае 2021 года Пузырев приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима. Осужденный попытался выйти по УДО, потому что ему остается отбывать наказание 1 год 11 месяцев 22 дня. Из-за того, что мужчина вел себя в период отбывания наказания нестабильно и не компенсировал моральный и материальный вред потерпевшим, суд отказался его освобождать. «Осужденный продолжит отбывать наказание в виде реального лишения свободы в исправительном учреждении», — уточнили в прокуратуре. ДТП с участие Пузырева произошло в ноябре 2018 года. Управляя машиной Honda СR-V, он не захотел стоять в пробке на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта и выехал на тротуар на скорости около 100 км/час. В результате аварии были госпитализированы 29-летняя Екатерина, ее двухлетний сын и 36-летний Андрей Медведев. На момент ДТП Пузырев из-за болезни был пожизненно лишен прав, но обманом получил новые. Выяснилось, что в феврале того же года Пузырев устроил похожее ДТП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Екатеринбурга Владимир Пузырев, который в конце 2018 года на высокой скорости выехал на тротуар и сбил трех человек, попытался выйти из тюрьмы условно-досрочно (УДО), но суд ему отказал. Информацию об этом опубликовала пресс-служба прокуратуры Свердловской области в своем telegram-канале. «На основании заключения прокурора суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного, сбившего на ул. Фурманова в Екатеринбурге на тротуаре трех пешеходов, в том числе ребенка, в условно-досрочном освобождении», — сообщает ведомство. Заседание прошло 27 июня. В мае 2021 года Пузырев приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима. Осужденный попытался выйти по УДО, потому что ему остается отбывать наказание 1 год 11 месяцев 22 дня. Из-за того, что мужчина вел себя в период отбывания наказания нестабильно и не компенсировал моральный и материальный вред потерпевшим, суд отказался его освобождать. «Осужденный продолжит отбывать наказание в виде реального лишения свободы в исправительном учреждении», — уточнили в прокуратуре. ДТП с участие Пузырева произошло в ноябре 2018 года. Управляя машиной Honda СR-V, он не захотел стоять в пробке на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта и выехал на тротуар на скорости около 100 км/час. В результате аварии были госпитализированы 29-летняя Екатерина, ее двухлетний сын и 36-летний Андрей Медведев. На момент ДТП Пузырев из-за болезни был пожизненно лишен прав, но обманом получил новые. Выяснилось, что в феврале того же года Пузырев устроил похожее ДТП.