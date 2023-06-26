Тюменец избил свою мать ради 60 рублей

Житель Тюмени избил мать и угрожал ей ножом, чтобы получить деньги на пиво

27 июня 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Мужчина напал на маму ради денег на пиво, но смог получить всего 60 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени захотел выпить пива и потребовал денег у своей матери, а когда женщина отказала, избил ее и приставил нож к горлу. Детали конфликта описаны в судебном акте по делу мужчины. В итоге женщина отдала сыну 60 рублей — все, что у нее было. «Мужчина вернулся домой пьяным и попросил у матери денег на пиво, она отказала. Тогда тюменец нанес ей не менее трех ударов в область кисти и локтя руки, затем — обеими руками по голове, схватил за волосы, не менее трех раз ударил в грудь и не менее пяти раз — ногами по телу, а также бил по лицу. Потом взял нож, который приставил к шее потерпевшей. В итоге женщина насобирала монетами 60 рублей (все, что у нее было) и отдала сыну», — говорится в судебном акте по делу. В рамках заседания мужчину судили не только за разбой в отношении матери, но также за случай кражи и покупку наркотиков. По всем трем эпизодам тюменца приговорили к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы. Наказание смягчили из-за наличия у мужчины малолетнего ребенка и его состояния здоровья (тюменец страдает легкой степенью умственной отсталости). Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области напал с табуреткой на свою тещу. Он избил женщину мебелью за то, что та заступилась за дочь.

Житель Тюмени захотел выпить пива и потребовал денег у своей матери, а когда женщина отказала, избил ее и приставил нож к горлу. Детали конфликта описаны в судебном акте по делу мужчины. В итоге женщина отдала сыну 60 рублей — все, что у нее было. «Мужчина вернулся домой пьяным и попросил у матери денег на пиво, она отказала. Тогда тюменец нанес ей не менее трех ударов в область кисти и локтя руки, затем — обеими руками по голове, схватил за волосы, не менее трех раз ударил в грудь и не менее пяти раз — ногами по телу, а также бил по лицу. Потом взял нож, который приставил к шее потерпевшей. В итоге женщина насобирала монетами 60 рублей (все, что у нее было) и отдала сыну», — говорится в судебном акте по делу. В рамках заседания мужчину судили не только за разбой в отношении матери, но также за случай кражи и покупку наркотиков. По всем трем эпизодам тюменца приговорили к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы. Наказание смягчили из-за наличия у мужчины малолетнего ребенка и его состояния здоровья (тюменец страдает легкой степенью умственной отсталости). Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области напал с табуреткой на свою тещу. Он избил женщину мебелью за то, что та заступилась за дочь.