Пермские депутаты одобрили себе компенсацию проездных на автобус

27 июня 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Депутаты смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская гордума на пленарном заседании одобрила решение о компенсации депутатам затрат на проездные в общественном транспорте. Вопрос о внесении изменений в Положение о гарантиях деятельности депутата Пермской городской думы рассматривался без доклада его инициатора, народного избранника от КПРФ Сергея Медведева, но суть раскрыла его коллега Ирина Горбунова, которая призвала депутатов не позориться. «Пенсионеры вообще-то находят средства на оплату проездных. Мы добавляем себе новую льготу, которая настолько мала, и настолько это выглядит некрасиво с нашей стороны, что я как депутат не хочу ассоциироваться с такой историей, что мы сейчас еще и проездные себе будем оплачивать», — заявила Горбунова. Она, кивнув в сторону Сергея Медведева, отметила, что решение принимается только для одного депутата, и предложила инициативу отклонить. В итоге голосования из 29 депутатов против высказались шесть, а воздержались четверо. Таким образом решение о новой льготе было принято. Депутат Сергей Медведев действительно пользуется общественным транспортом. Об этом он не раз заявлял публично. Вопросы качества работы городских автобусов и трамваев Медведев часто поднимает на заседаниях думы. Например, он жаловался на несоблюдение водителями графиков и отсутствие остановочных павильонов, а также возмущался грязью в салоне автобуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская гордума на пленарном заседании одобрила решение о компенсации депутатам затрат на проездные в общественном транспорте. Вопрос о внесении изменений в Положение о гарантиях деятельности депутата Пермской городской думы рассматривался без доклада его инициатора, народного избранника от КПРФ Сергея Медведева, но суть раскрыла его коллега Ирина Горбунова, которая призвала депутатов не позориться. «Пенсионеры вообще-то находят средства на оплату проездных. Мы добавляем себе новую льготу, которая настолько мала, и настолько это выглядит некрасиво с нашей стороны, что я как депутат не хочу ассоциироваться с такой историей, что мы сейчас еще и проездные себе будем оплачивать», — заявила Горбунова. Она, кивнув в сторону Сергея Медведева, отметила, что решение принимается только для одного депутата, и предложила инициативу отклонить. В итоге голосования из 29 депутатов против высказались шесть, а воздержались четверо. Таким образом решение о новой льготе было принято. Депутат Сергей Медведев действительно пользуется общественным транспортом. Об этом он не раз заявлял публично. Вопросы качества работы городских автобусов и трамваев Медведев часто поднимает на заседаниях думы. Например, он жаловался на несоблюдение водителями графиков и отсутствие остановочных павильонов, а также возмущался грязью в салоне автобуса.