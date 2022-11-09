Пермскому депутату не понравилось в городском автобусе

Сергей Медведев обо всем рассказывает своим избирателям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев остался недоволен работой общественного транспорта. Вечером 9 ноября ему пришлось сначала в дождь долго ждать автобус на остановке без навеса, а затем спорить с контролером. По словам Медведева, автобусы 67 маршрута нарушили график движения и шли следом друг за другом, при этом первый был переполнен.

«По салону сквозь толпу мокрых пассажиров проталкивается контролер, я предъявил карту с оплатой и обращаюсь: „Это что такое, сначала автобуса очень долго нет, потом два сразу, обратите внимание и зафиксируйте это нарушение и пусть за это перевозчику выпишут штраф!“. Но контроллер зачем-то начинает оправдывать действия водителей, хотя это не ее дело», — описывает Медведев ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат подчеркивает, что контролер обязан фиксировать нарушения не только со стороны пассажиров, но и со стороны водителей. Об этом же еще в феврале говорили и в администрации Перми. «Пассажиры могут обратиться к контролерам и высказать свои замечания по чистоте салона, состоянии автобуса или трамвая и работе его оборудования», — утверждали URA.RU чиновники.