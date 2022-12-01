01 декабря 2022

Депутат пермской гордумы пожаловался на грязный салон автобуса. Фото

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, сергей медведев
Сергей Медведев продолжает критиковать пермский транспорт Фото:

Депутат пермской думы Сергей Медведев возмутился грязным салоном городского автобуса. По его словам, в автобус 67 маршрута он зашел на конечной остановке, но полы внутри оказались не вымыты. Фото депутат опубликовал в своих соцсетях.

«Хочу поделиться несколькими фотографиями от 30.11.2022, из автобуса √67, который отправился на маршрут в 14:02 с остановки „Садовый конечная“. И вот в таком ужаснейшем состоянии данный автобус только выехал на маршрут!» — пишет Медведев.

Депутат отправил жалобу в городской департамент транспорта, но ответа пока не получил. Его подписчики предположили, что автобусы перестали мыть в течение дня после того, как из пермского общественного транспорта убрали кондукторов. Медведев не первый раз обращает внимание на работу городских автобусов — ранее он жаловался на нарушение ими графика движения, работу контролеров и отсутствие нормальных остановочных комплексов.

С таким полом автобус вышел на маршрут
Грязь видна не только на полу, но и на радиаторе

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Депутат пермской думы Сергей Медведев возмутился грязным салоном городского автобуса. По его словам, в автобус 67 маршрута он зашел на конечной остановке, но полы внутри оказались не вымыты. Фото депутат опубликовал в своих соцсетях. «Хочу поделиться несколькими фотографиями от 30.11.2022, из автобуса √67, который отправился на маршрут в 14:02 с остановки „Садовый конечная“. И вот в таком ужаснейшем состоянии данный автобус только выехал на маршрут!» — пишет Медведев. Депутат отправил жалобу в городской департамент транспорта, но ответа пока не получил. Его подписчики предположили, что автобусы перестали мыть в течение дня после того, как из пермского общественного транспорта убрали кондукторов. Медведев не первый раз обращает внимание на работу городских автобусов — ранее он жаловался на нарушение ими графика движения, работу контролеров и отсутствие нормальных остановочных комплексов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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