В Тюмени выросли цены на услуги такси агрегатора «Яндекс Go»

В Тюмени выросли цены на услуги такси агрегатора «Яндекс. Go»

27 июня 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

В Тюмени не хватает водителей такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU Средняя стоимость услуг такси «Яндекс.Go» за последние несколько месяцев выросла в Тюмени приблизительно на 25%. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, это произошло из-за того, что многие водители отказываются от сотрудничества с агрегатором, либо уходят из профессии. «Такси перестало быть дешевым. Водителей на линии постоянно не хватает. Для их привлечения система динамического ценообразования агрегатора „Яндекс.Go“ „накидывает“ повышающие коэффициенты. В результате стоимость поездок становится выше на 100 — 200 рублей. Платят за это, естественно, пассажиры», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что многие водители такси начинают искать новую работу, поскольку в сентябре вступает в силу Федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси»). По мнению собеседника URA.RU, новый ФЗ кардинально изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок. «Нельзя будет просто подключиться к агрегатору и работать в такси, как это происходит сейчас. Будут введены очень жесткие требования. Поэтому многие водители начинают искать себе новую работу уже сейчас», — рассказал инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на фоне массовых увольнений водителей в несколько раз выросли цены на такси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средняя стоимость услуг такси «Яндекс.Go» за последние несколько месяцев выросла в Тюмени приблизительно на 25%. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, это произошло из-за того, что многие водители отказываются от сотрудничества с агрегатором, либо уходят из профессии. «Такси перестало быть дешевым. Водителей на линии постоянно не хватает. Для их привлечения система динамического ценообразования агрегатора „Яндекс.Go“ „накидывает“ повышающие коэффициенты. В результате стоимость поездок становится выше на 100 — 200 рублей. Платят за это, естественно, пассажиры», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что многие водители такси начинают искать новую работу, поскольку в сентябре вступает в силу Федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси»). По мнению собеседника URA.RU, новый ФЗ кардинально изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок. «Нельзя будет просто подключиться к агрегатору и работать в такси, как это происходит сейчас. Будут введены очень жесткие требования. Поэтому многие водители начинают искать себе новую работу уже сейчас», — рассказал инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на фоне массовых увольнений водителей в несколько раз выросли цены на такси.