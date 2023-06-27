Путин: государство полностью обеспечивало ЧВК «Вагнер»

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
На финансирование ЧВК «Вагнер» ушло 86,3 млн рублей, заявил Владимир Путин Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле. На финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 по май 2023 годов ушло 86,3 млрд рублей, уточнил глава государства.

«Что касается „Вагнер“, — мы всегда относились к ним с большим уважением, потому что они проявляли мужество и героизм. <…> Те, кто там служил, пользовался уважением в стране. Содержание всей группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслируется на телеканале «Россия 24».

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Государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле. На финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 по май 2023 годов ушло 86,3 млрд рублей, уточнил глава государства. «Что касается „Вагнер“, — мы всегда относились к ним с большим уважением, потому что они проявляли мужество и героизм. <…> Те, кто там служил, пользовался уважением в стране. Содержание всей группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслируется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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