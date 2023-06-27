Путин: государство полностью обеспечивало ЧВК «Вагнер»

27 июня 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

На финансирование ЧВК «Вагнер» ушло 86,3 млн рублей, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле. На финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 по май 2023 годов ушло 86,3 млрд рублей, уточнил глава государства. «Что касается „Вагнер“, — мы всегда относились к ним с большим уважением, потому что они проявляли мужество и героизм. <…> Те, кто там служил, пользовался уважением в стране. Содержание всей группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслируется на телеканале «Россия 24».

Государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле. На финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 по май 2023 годов ушло 86,3 млрд рублей, уточнил глава государства. «Что касается „Вагнер“, — мы всегда относились к ним с большим уважением, потому что они проявляли мужество и героизм. <…> Те, кто там служил, пользовался уважением в стране. Содержание всей группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслируется на телеканале «Россия 24».