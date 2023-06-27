Путин: государство полностью обеспечивало ЧВК «Вагнер»

На финансирование ЧВК «Вагнер» ушло 86,3 млн рублей, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле. На финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 по май 2023 годов ушло 86,3 млрд рублей, уточнил глава государства.
«Что касается „Вагнер“, — мы всегда относились к ним с большим уважением, потому что они проявляли мужество и героизм. <…> Те, кто там служил, пользовался уважением в стране. Содержание всей группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслируется на телеканале «Россия 24».
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