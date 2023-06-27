Путин рассказал, сколько танков потерял Киев за время наступления Путин: Украина потеряла 250 танков за время контрнаступления 27 июня 2023 в 17:08 Размер текста - 17 + Владимир Путин рассказал, сколько танков потеряла Украина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия потеряла 259 танков и 780 бронемашин с момента начала контрнаступления. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «С момента начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин», — заявил Владимир Путин. Заявление прозвучало на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля. Украинская армия потеряла 259 танков и 780 бронемашин с момента начала контрнаступления. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «С момента начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин», — заявил Владимир Путин. Заявление прозвучало на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям