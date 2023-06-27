Путин рассказал, сколько танков потерял Киев за время наступления

Путин: Украина потеряла 250 танков за время контрнаступления
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин рассказал, сколько танков потеряла Украина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия потеряла 259 танков и 780 бронемашин с момента начала контрнаступления. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«С момента начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин», — заявил Владимир Путин. Заявление прозвучало на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.

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Украинская армия потеряла 259 танков и 780 бронемашин с момента начала контрнаступления. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «С момента начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин», — заявил Владимир Путин. Заявление прозвучало на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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