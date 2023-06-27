Путин рассказал, сколько танков потерял Киев за время наступления

Владимир Путин рассказал, сколько танков потеряла Украина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия потеряла 259 танков и 780 бронемашин с момента начала контрнаступления. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«С момента начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин», — заявил Владимир Путин. Заявление прозвучало на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.
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