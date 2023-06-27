Путин: за год компания Пригожина заработала через «Военторг» 80 млрд рублей

27 июня 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

«Конкорд» зарабатывала на поставке продуктов питания, рассказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» заработала 80 млрд рублей за год через «Военторг». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными в Кремле. «За год через „Военторг“, поставляя продукты питания, „Конкорд“ заработал 80 миллиардов рублей», — сообщил глава государства. Его выступление транслирует телеканал «Россия 24».

Компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» заработала 80 млрд рублей за год через «Военторг». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными в Кремле. «За год через „Военторг“, поставляя продукты питания, „Конкорд“ заработал 80 миллиардов рублей», — сообщил глава государства. Его выступление транслирует телеканал «Россия 24».