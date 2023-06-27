Путин: за год компания Пригожина заработала через «Военторг» 80 млрд рублей

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
«Конкорд» зарабатывала на поставке продуктов питания, рассказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» заработала 80 млрд рублей за год через «Военторг». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными в Кремле.

«За год через „Военторг“, поставляя продукты питания, „Конкорд“ заработал 80 миллиардов рублей», — сообщил глава государства. Его выступление транслирует телеканал «Россия 24».

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Компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» заработала 80 млрд рублей за год через «Военторг». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными в Кремле. «За год через „Военторг“, поставляя продукты питания, „Конкорд“ заработал 80 миллиардов рублей», — сообщил глава государства. Его выступление транслирует телеканал «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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