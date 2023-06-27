Путин: за год компания Пригожина заработала через «Военторг» 80 млрд рублей

«Конкорд» зарабатывала на поставке продуктов питания, рассказал Владимир Путин
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» заработала 80 млрд рублей за год через «Военторг». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными в Кремле.
«За год через „Военторг“, поставляя продукты питания, „Конкорд“ заработал 80 миллиардов рублей», — сообщил глава государства. Его выступление транслирует телеканал «Россия 24».
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