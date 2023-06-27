Лукашенко заявил, что убедил Путина не «мочить» Пригожина

27 июня 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Советовал Владимиру Путину не спешить, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе мятежа ЧВК «Вагнер» посоветовал президенту России Владимиру Путину не спешить и обсудить ситуацию с руководителем мятежа основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и его командой. Об этом рассказал сам Александр Лукашенко, упомянув, что в разговоре с российским коллегой было упомянуто слово «мочить». «Было принято жесткое решение: мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: „Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет“», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что в России появились ура-патриоты, которые начали высказываться, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, убивать, заключать в тюрьму. «Я хочу предостеречь нас и российское общество от этого. Я заметил эту тенденцию и считаю, что это неправильно», — заключил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе мятежа ЧВК «Вагнер» посоветовал президенту России Владимиру Путину не спешить и обсудить ситуацию с руководителем мятежа основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и его командой. Об этом рассказал сам Александр Лукашенко, упомянув, что в разговоре с российским коллегой было упомянуто слово «мочить». «Было принято жесткое решение: мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: „Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет“», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что в России появились ура-патриоты, которые начали высказываться, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, убивать, заключать в тюрьму. «Я хочу предостеречь нас и российское общество от этого. Я заметил эту тенденцию и считаю, что это неправильно», — заключил Лукашенко