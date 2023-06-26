Тюменцы селятся в небольших домах, чтобы не переплачивать ипотеку

27 июня 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Тюменцы предпочитают не нести дополнительные расходы за счет увеличения площади дома Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Тюмени, оформившие ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, предпочитают ограничить площадь будущего дома до 100 квадратных метров. Такие сводки приводит единый ресурс застройщиков. По их данным, до 30% выданных кредитов приходится на такую планировку. «Среди клиентов, оформивших ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), наибольшей популярностью пользуются дома среднего размера. Дома площадью до 100 кв. м (30% кредитов) чаще всего выбирали жители Тюменской области», — указано в реестре ЕРЗ. Эксперты в сфере недвижимости сообщают о том, что среди горожан наметилась устойчивая тенденция к переселению за город. «Квадратный метр возведенного самостоятельно дома обходится дешевле, чем в городской многоквартирной застройке. Но люди несут дополнительные расходы и на строительные бригады, и на обшивку дома, материалы, отделку, поэтому все же не „шикуют“, а выбирают соизмеримую квадратуру», — рассказал риелтор по загородной недвижимости. Ранее агентство рассказывало о том, что тюменцы желающие жить за городом, получили кредитные послабления. Они могут получить ипотеку на индивидуальное строительство без дополнительных поручительства и залога, обеспечив кредит участком земли.

Жители Тюмени, оформившие ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, предпочитают ограничить площадь будущего дома до 100 квадратных метров. Такие сводки приводит единый ресурс застройщиков. По их данным, до 30% выданных кредитов приходится на такую планировку. «Среди клиентов, оформивших ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), наибольшей популярностью пользуются дома среднего размера. Дома площадью до 100 кв. м (30% кредитов) чаще всего выбирали жители Тюменской области», — указано в реестре ЕРЗ. Эксперты в сфере недвижимости сообщают о том, что среди горожан наметилась устойчивая тенденция к переселению за город. «Квадратный метр возведенного самостоятельно дома обходится дешевле, чем в городской многоквартирной застройке. Но люди несут дополнительные расходы и на строительные бригады, и на обшивку дома, материалы, отделку, поэтому все же не „шикуют“, а выбирают соизмеримую квадратуру», — рассказал риелтор по загородной недвижимости. Ранее агентство рассказывало о том, что тюменцы желающие жить за городом, получили кредитные послабления. Они могут получить ипотеку на индивидуальное строительство без дополнительных поручительства и залога, обеспечив кредит участком земли.