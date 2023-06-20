Тюменцы, желающие жить за городом, получили кредитные послабления

Тюменцы могут получить ипотеку на индивидуальное строительство без дополнительного залога

Залогом при ипотеке на ИЖС станет участок, на котором ведется строительство Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы могут получить ипотеку на индивидуальное строительство без дополнительных поручительства и залога, обеспечив кредит участком земли. О новшестве, которое усилит сферу ИЖС в Тюменской области, URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюменской области.

«Сбербанк начал выдавать упрощенную ипотеку, под залог участка. Это на стадии строительства, потом залогом будет построенный дом. Это проще, чем искать дополнительных поручителей либо обеспечивать кредит другой недвижимостью. У нас сейчас спрос на ИЖС опережает спрос на городское жилье, и теперь ожидаем, что он вырастет еще процентов на 20-25», — поделился с URA.RU источник.

Выдачу ипотечных кредитов под ИЖС по упрощенной схеме еще в марте 2023 года анонсировал Минстрой. На данный момент в Тюменской области на загородное жилье приходится больше 55% спроса. «Это объяснимо, в последние месяцы введено несколько послаблений, застройщики подогнали свои проекты под льготные программы, и квадрат здесь все еще дешевле, чем в городском жилье», — прокомментировала URA.RU ситуацию президент ассоциации риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.

Ранее агентство рассказало, что Минстрой внедрил еще несколько послаблений для желающих жить в собственном доме. Все это привело к резкому взлету спроса на загородное жилье в Тюмени.