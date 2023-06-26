Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Александр поймал около десятка щук и более мелкую рыбу на Горелых мостах. Фото улова он поделился в социальных сетях.
«Поехали на рыбалку на Горелые, дорога не очень. С погодой не повезло, периодически шел дождь — хищника пришлось поискать, трофейную рыбку, покамест, всю не выловили», — написал Александр в группе «Рыбалка в Ноябрьске» в социальной сети «ВКонтакте».
Также он указал, что до места добирался не вдоль зимника, а от поста свернул влево. Дорога сложная, но рыбалка стоила того.
Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Ноябрьска выловил 15 килограммов карасей на местном водоеме. Он рыбачил в районе ДНС-3.
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