26 июня 2023

Рыбак из ЯНАО похвастался уловом щук и сообщил место клева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпуск Владимира Путина в Тыве, улов, щука, рыба
Рыбак из Ноябрьска выловил несколько щук на Горелых мостах Фото:

Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Александр поймал около десятка щук и более мелкую рыбу на Горелых мостах. Фото улова он поделился в социальных сетях.

«Поехали на рыбалку на Горелые, дорога не очень. С погодой не повезло, периодически шел дождь — хищника пришлось поискать, трофейную рыбку, покамест, всю не выловили», — написал Александр в группе «Рыбалка в Ноябрьске» в социальной сети «ВКонтакте».

Также он указал, что до места добирался не вдоль зимника, а от поста свернул влево. Дорога сложная, но рыбалка стоила того.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Ноябрьска выловил 15 килограммов карасей на местном водоеме. Он рыбачил в районе ДНС-3.

Рыбак с уловом
Рыбак с уловом
Фото:
Трофеи рыбака — шесть щук, окуни и караси
Трофеи рыбака — шесть щук, окуни и караси
Фото:

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Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Александр поймал около десятка щук и более мелкую рыбу на Горелых мостах. Фото улова он поделился в социальных сетях. «Поехали на рыбалку на Горелые, дорога не очень. С погодой не повезло, периодически шел дождь — хищника пришлось поискать, трофейную рыбку, покамест, всю не выловили», — написал Александр в группе «Рыбалка в Ноябрьске» в социальной сети «ВКонтакте». Также он указал, что до места добирался не вдоль зимника, а от поста свернул влево. Дорога сложная, но рыбалка стоила того. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Ноябрьска выловил 15 килограммов карасей на местном водоеме. Он рыбачил в районе ДНС-3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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