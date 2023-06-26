В главный мусульманский праздник мечети накормят тысячи жителей ЯНАО

В честь праздника Курбан-байрам мечети ЯНАО готовы накормить 3000 человек

Утреннюю молитву начнут в 14 мечетях ЯНАО в 07:00 часов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители мечетей ЯНАО накормят в честь главного мусульманского праздника Курбан-байрам 3000 человек. Как рассказал корреспонденту URA.RU заместитель муфтия Тимур-хазрат, говядину и баранину раздадут семьям участников СВО, пожилым людям и всем нуждающимся.

«28 июня состоится мусульманский священный праздник Курбан-байрам, на котором желающие придут совершить утренний молитву в 07:00 часов утра. Забьют несколько быков, а также баранов в разных муниципалитетах ЯНАО, мясо раздадут семьям участников СВО, пожилым людям и всем нуждающимся жителям Ямала», — поделился с URA.RU заместитель муфтия Тимур-хазрат.

Празднование начнется в 14 мечетях Ямала с утреннего намаза, после чего последует жертвоприношение и благотворительная раздача пищи. Так, в Ноябрьске Соборная мечеть приготовит до 1000 порций плова, а для детей проведут различные игры и мастер-классы. В Губкинском мероприятие будет рассчитано на 500 человек, в Салехарде — на 300, в Надыме на 200 человек.

Курбан-байрам является одним из главных праздников исламского мира, которое знаменует завершение паломничества (хадж) в священные места. Курбан-байрам отмечен обрядом заклания жертвенного животного. Этот праздник вносит огромный вклад в справедливость и возобновляет чувство братства.