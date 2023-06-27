За поисками пропавшего ребенка в Екатеринбурге следит глава СКР Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил докладывать о том, как продвигаются поиски шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, о местонахождении которого неизвестно уже вторые сутки. Об этом сообщает пресс-службе СКР.
«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетнего в Свердловской области», — говорится в сообщении. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов должен будет отчитаться о ходе расследования уголовного дела. Его завели днем 27 июня.
Далер Бобиев исчез днем 26 июня в районе Вторчермет в Екатеринбурге. На его поиски направлены полицейские, следователи, волонтеры и добровольцы. Записи уличных видеокамер и поиски по дворам и подвалам результата не дали.
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