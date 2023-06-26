Отряд «ЛизаАлерт» раскрыл, как продвигаются поиски пропавшего мальчика из Екатеринбурга

«ЛизаАлерт»: пропавшего мальчика из Екатеринбурга ищут по подвалам с помощью камер и ориентировок

27 июня 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Мальчика пытались найти по уличным камерам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Добровольцы и волонтеры расклеили более 500 ориентировок и вышли на патруль маршрутов общественного транспорта, чтобы найти шестилетнего мальчика Далера Бобиева, который пропал днем 26 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Весь день и всю ночь поисковики отряда „ЛизаАлерт“ Свердловской области совместно с сотрудниками полиции и неравнодушными жителями осматривали район, где мог находиться мальчик, было расклеено более 500 ориентировок, отработано свыше 30 задач», — сообщают поисковики. Волонтеры обошли дворы, подъезды и подвалы в поисках мальчика, полицейские помогли проверить камеры записи уличных видеокамер. Также добровольцы организовали патруль маршрутов общественного транспорта, следующего с ближайших остановок от места пропажи. Проверены все свидетельства, поступившие на горячую линию отряда. К сожалению, поиск пока не дал результатов». — рассказали в «ЛизаАлерт». Екатеринбуржцев призывают присоединиться к поискам: можно вступить в чат или приехать в штаб отряда по адресу: ул. Симферопольская, 1. Также требуется помощь и самим добровольцам — им нужна еда и горячее питье. «Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Далера, пожалуйста, сообщите ее по номеру 112 или на горячую линию отряда „ЛизаАлерт“ 8(800)700-54-52», — напоминают поисковики. Информация о пропаже мальчика появилась днем 26 июня. Вечером к поискам присоединились сотрудники регионального СК, также на помощь выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска. По словам подруги опекуна мальчика, ребенок страдает психическим расстройством. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Добровольцы и волонтеры расклеили более 500 ориентировок и вышли на патруль маршрутов общественного транспорта, чтобы найти шестилетнего мальчика Далера Бобиева, который пропал днем 26 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Весь день и всю ночь поисковики отряда „ЛизаАлерт“ Свердловской области совместно с сотрудниками полиции и неравнодушными жителями осматривали район, где мог находиться мальчик, было расклеено более 500 ориентировок, отработано свыше 30 задач», — сообщают поисковики. Волонтеры обошли дворы, подъезды и подвалы в поисках мальчика, полицейские помогли проверить камеры записи уличных видеокамер. Также добровольцы организовали патруль маршрутов общественного транспорта, следующего с ближайших остановок от места пропажи. Проверены все свидетельства, поступившие на горячую линию отряда. К сожалению, поиск пока не дал результатов». — рассказали в «ЛизаАлерт». Екатеринбуржцев призывают присоединиться к поискам: можно вступить в чат или приехать в штаб отряда по адресу: ул. Симферопольская, 1. Также требуется помощь и самим добровольцам — им нужна еда и горячее питье. «Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Далера, пожалуйста, сообщите ее по номеру 112 или на горячую линию отряда „ЛизаАлерт“ 8(800)700-54-52», — напоминают поисковики. Информация о пропаже мальчика появилась днем 26 июня. Вечером к поискам присоединились сотрудники регионального СК, также на помощь выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска. По словам подруги опекуна мальчика, ребенок страдает психическим расстройством.