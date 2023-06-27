Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мальчика, который пропал в Екатеринбурге

27 июня 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» из-за пропажи шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. Мальчика не могут найти вторые сутки. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. «По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. „В“ с. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — заявили в СК. В поисках задействованы сотрудники из отделов криминалистики и криминалистического сопровождения. Ранее сотрудники СК по Свердловской области подключились к поискам шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся утром 26 июня в Екатеринбурге. Также на помощь выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска. Волонтеры уже обошли дворы, подъезды и подвалы в поисках мальчика, полицейские помогли проверить камеры записи уличных видеокамер. По словам подруги опекуна мальчика, ребенок страдает психическим расстройством.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» из-за пропажи шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. Мальчика не могут найти вторые сутки. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. «По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. „В“ с. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — заявили в СК. В поисках задействованы сотрудники из отделов криминалистики и криминалистического сопровождения. Ранее сотрудники СК по Свердловской области подключились к поискам шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся утром 26 июня в Екатеринбурге. Также на помощь выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска. Волонтеры уже обошли дворы, подъезды и подвалы в поисках мальчика, полицейские помогли проверить камеры записи уличных видеокамер. По словам подруги опекуна мальчика, ребенок страдает психическим расстройством.