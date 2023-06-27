Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мальчика, который пропал в Екатеринбурге

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего» Фото:

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» из-за пропажи шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. Мальчика не могут найти вторые сутки. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

«По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. „В“ с. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — заявили в СК. В поисках задействованы сотрудники из отделов криминалистики и криминалистического сопровождения.

Ранее сотрудники СК по Свердловской области подключились к поискам шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся утром 26 июня в Екатеринбурге. Также на помощь выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска. Волонтеры уже обошли дворы, подъезды и подвалы в поисках мальчика, полицейские помогли проверить камеры записи уличных видеокамер. По словам подруги опекуна мальчика, ребенок страдает психическим расстройством.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» из-за пропажи шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. Мальчика не могут найти вторые сутки. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. «По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. „В“ с. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — заявили в СК. В поисках задействованы сотрудники из отделов криминалистики и криминалистического сопровождения. Ранее сотрудники СК по Свердловской области подключились к поискам шестилетнего Далера Бобиева, который потерялся утром 26 июня в Екатеринбурге. Также на помощь выдвинулись добровольцы и кинологи из Челябинска. Волонтеры уже обошли дворы, подъезды и подвалы в поисках мальчика, полицейские помогли проверить камеры записи уличных видеокамер. По словам подруги опекуна мальчика, ребенок страдает психическим расстройством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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