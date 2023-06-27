27 июня 2023

В Госдуме раскрыли будущее нейросетей в жизни россиян

Депутат Госдумы Ющенко: нейросеть не будет принимать решений в вопросах россиян с государством
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павильон "Космос" ВДНХ. Москва, ии, искусственный интеллект, технологии, наука, космонавтика, информационные технологии, информатика, пункт управления, павильон космос, цпу, аэронавтика, нейросеть, нейронка, ai, нейронная сеть
Государство не будет делегировать принятие решений нейросети в вопросах россиян, отметил Александр Ющенко Фото:

Нейросеть облегчает сервисные службы, однако ее не будут использовать при принятии решений во взаимоотношениях между россиянином и государством. Об этом URA.RU сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Применение нейросетей несет вспомогательную функцию для облегчения сервисной службы. Она не может принимать принципиальное решение. Поэтому, с точки зрения взаимоотношения человека и государства, нейросеть может исполнять исключительно вспомогательную функцию, но не основополагающую», — сказал Александр Ющенко.

Депутат Госдумы отметил, что во многих вопросах между гражданином и государством требуется индивидуальный подход, с которым справится только человеческий разум. «Что касается принятия решений, например, выдать документ о гражданстве или не выдать его, никакая нейросеть не будет этого делать. Тем более решения о военных вопросах. Нейросеть, искусственный интеллект активно применяется в алгоритмических действиях. Там, где нужен индивидуальный подход, человеческий разум будет иметь ключевое значение», — подчеркнул парламентарий.

Ранее руководитель карьерного центра онлайн-университета востребованных профессий Skypro Светлана Шиманская спрогнозировала, какие профессии исчезнут с развитием нейросетей. Искусственный интеллект позволит полностью заменить копирайтеров, специалистов контроля качества и техподдержки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нейросеть облегчает сервисные службы, однако ее не будут использовать при принятии решений во взаимоотношениях между россиянином и государством. Об этом URA.RU сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. «Применение нейросетей несет вспомогательную функцию для облегчения сервисной службы. Она не может принимать принципиальное решение. Поэтому, с точки зрения взаимоотношения человека и государства, нейросеть может исполнять исключительно вспомогательную функцию, но не основополагающую», — сказал Александр Ющенко. Депутат Госдумы отметил, что во многих вопросах между гражданином и государством требуется индивидуальный подход, с которым справится только человеческий разум. «Что касается принятия решений, например, выдать документ о гражданстве или не выдать его, никакая нейросеть не будет этого делать. Тем более решения о военных вопросах. Нейросеть, искусственный интеллект активно применяется в алгоритмических действиях. Там, где нужен индивидуальный подход, человеческий разум будет иметь ключевое значение», — подчеркнул парламентарий. Ранее руководитель карьерного центра онлайн-университета востребованных профессий Skypro Светлана Шиманская спрогнозировала, какие профессии исчезнут с развитием нейросетей. Искусственный интеллект позволит полностью заменить копирайтеров, специалистов контроля качества и техподдержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...