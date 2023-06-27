В Госдуме раскрыли будущее нейросетей в жизни россиян

Депутат Госдумы Ющенко: нейросеть не будет принимать решений в вопросах россиян с государством

28 июня 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Государство не будет делегировать принятие решений нейросети в вопросах россиян, отметил Александр Ющенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нейросеть облегчает сервисные службы, однако ее не будут использовать при принятии решений во взаимоотношениях между россиянином и государством. Об этом URA.RU сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. «Применение нейросетей несет вспомогательную функцию для облегчения сервисной службы. Она не может принимать принципиальное решение. Поэтому, с точки зрения взаимоотношения человека и государства, нейросеть может исполнять исключительно вспомогательную функцию, но не основополагающую», — сказал Александр Ющенко. Депутат Госдумы отметил, что во многих вопросах между гражданином и государством требуется индивидуальный подход, с которым справится только человеческий разум. «Что касается принятия решений, например, выдать документ о гражданстве или не выдать его, никакая нейросеть не будет этого делать. Тем более решения о военных вопросах. Нейросеть, искусственный интеллект активно применяется в алгоритмических действиях. Там, где нужен индивидуальный подход, человеческий разум будет иметь ключевое значение», — подчеркнул парламентарий. Ранее руководитель карьерного центра онлайн-университета востребованных профессий Skypro Светлана Шиманская спрогнозировала, какие профессии исчезнут с развитием нейросетей. Искусственный интеллект позволит полностью заменить копирайтеров, специалистов контроля качества и техподдержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нейросеть облегчает сервисные службы, однако ее не будут использовать при принятии решений во взаимоотношениях между россиянином и государством. Об этом URA.RU сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. «Применение нейросетей несет вспомогательную функцию для облегчения сервисной службы. Она не может принимать принципиальное решение. Поэтому, с точки зрения взаимоотношения человека и государства, нейросеть может исполнять исключительно вспомогательную функцию, но не основополагающую», — сказал Александр Ющенко. Депутат Госдумы отметил, что во многих вопросах между гражданином и государством требуется индивидуальный подход, с которым справится только человеческий разум. «Что касается принятия решений, например, выдать документ о гражданстве или не выдать его, никакая нейросеть не будет этого делать. Тем более решения о военных вопросах. Нейросеть, искусственный интеллект активно применяется в алгоритмических действиях. Там, где нужен индивидуальный подход, человеческий разум будет иметь ключевое значение», — подчеркнул парламентарий. Ранее руководитель карьерного центра онлайн-университета востребованных профессий Skypro Светлана Шиманская спрогнозировала, какие профессии исчезнут с развитием нейросетей. Искусственный интеллект позволит полностью заменить копирайтеров, специалистов контроля качества и техподдержки.