Экс-премьер Украины высмеял антироссийские намерения Киева

Властям Украины следует взяться за реальные дела, а не заниматься различными переименованиями. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Дуракам забава все переименовывать. Станцию киевского метрополитена «Площадь Льва Толстого» планируют переименовать в «Площадь Украинских героев», — написал Азаров в социальных сетях. Он добавил, что украинским властям следует начать заниматься насущными проблемами Украины.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на предложение секретаря национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова переименовать Севастополь. По мнению Развожаева, данная инициатива является идеей «больного человека». Данилов предложил называть Севастополь «объектом №6», сообщает «Царьград».
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