Экс-премьер Украины высмеял антироссийские намерения Киева

Экс-премьер Украины Азаров: властям Украины следует взяться за реальные дела
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8 съезд СР. Москва, азаров николай, съезд
Переименовывание объектов на Украине является забавой украинских властей, заявил Николай Азаров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Властям Украины следует взяться за реальные дела, а не заниматься различными переименованиями. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Дуракам забава все переименовывать. Станцию киевского метрополитена «Площадь Льва Толстого» планируют переименовать в «Площадь Украинских героев», — написал Азаров в социальных сетях. Он добавил, что украинским властям следует начать заниматься насущными проблемами Украины.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на предложение секретаря национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова переименовать Севастополь. По мнению Развожаева, данная инициатива является идеей «больного человека». Данилов предложил называть Севастополь «объектом №6», сообщает «Царьград».

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Властям Украины следует взяться за реальные дела, а не заниматься различными переименованиями. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Дуракам забава все переименовывать. Станцию киевского метрополитена «Площадь Льва Толстого» планируют переименовать в «Площадь Украинских героев», — написал Азаров в социальных сетях. Он добавил, что украинским властям следует начать заниматься насущными проблемами Украины. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на предложение секретаря национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова переименовать Севастополь. По мнению Развожаева, данная инициатива является идеей «больного человека». Данилов предложил называть Севастополь «объектом №6», сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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