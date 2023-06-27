Челябинский завод обучит и примет на работу сотни станочников

До конца года предприятию необходимо обучить порядка 120 станочников Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска обучит и примет до конца 2023 года на работу на станках 200 рабочих. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, для подготовки специалистов развивают систему наставничества.

«До конца года предприятию необходимо обучить порядка 120 станочников, 80 операторов. На следующий год — 50 станочников, 150 операторов. Потребность обусловлена тем, что станочный парк завода быстро обновляется, растут объемы производства», — отметили URA.RU на предприятии.

На «ЧТЗ-Уралтрак» к июню заключили 150 соглашений об адаптации и наставничестве вновь принятых сотрудников. Темпы выросли, за весь 2022 год было подписано 190 соглашений. На заводе будущих сотрудников разделили по категориям. Если новый работник приходит трудиться по профессии и не нуждается в обучении, период его адаптации составляет от одного до трех месяцев. Если он ранее не работал по профессии, то за ним закрепляют не наставника, а инструктора производственного обучения.

Работа наставников востребована во всех подразделениях завода: литейном, кузнечном, сборочном, механообрабатывающем, конструкторском производствах. Также наставники работают во вспомогательных службах: в отделе снабжения, юридическом управлении, бухгалтерии и других. За каждым человеком закрепили по два-три новых сотрудника.

Для более эффективной работы на предприятии появился специалист, который работает наставником на освобожденной основе. В мае 2023 года был принят на работу мастер производственного обучения, который занимается только обучением и адаптацией вновь принятых сотрудников. В планах есть трудоустройство еще одного такого специалиста. О задачах наладчик автоматических линий и агрегатных станков Игорь Екимов рассказал в ходе апрельского заседания Совета Федерации РФ.