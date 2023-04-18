На тракторном заводе создали систему подготовки кадров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рабочий завода «ЧТЗ-Уралтрак» Игорь Екимов из Челябинска предложил на заседании президентского совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей под председательством спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко ввести ставки наставников. Екимов рассказал про опыт своего предприятия.

«Мы на заводе поняли, что при большом приеме новых сотрудников наставника эффективнее освободить от основной работы. Тогда он сможет качественно и за более короткий срок подготовить работника любой профессии. На свое предприятие за последнее время приняли четырех наставников по профессиям токаря и наладчика», — отметил Екимов.

Участник заседания совета призвал сформировать профессиональный стандарт наставников и решить, как поощрять и стимулировать их труд. Оценку работы кураторов, по мнению Екимова, есть смысл привязать к скорости и уровню подготовки принятых.

Выступивший на заседании имеет стаж более 20 лет, сам является наладчиком автоматических линий и станков. С 2015 года Екимов — наставник для токарей, шлифовщиков и станочников широкого профиля.

Как сообщил участник заседания, на тракторном заводе создана стройная система работы со вновь принятыми. «ЧТЗ-Уралтрак» принимает на работу кадры с базовым профессиональным образованием и без подготовки. Необученным челябинцам дают профессию и закрепляют за ними наставника, дипломированная молодежь с куратором начинает работать уже с первого месяца. После получения разряда кураторство над специалистом какое-то время продолжается. Расширив познания, отметил Екимов, его подопечный Игорь Юдицкий стал начальником участка, перейдя в ранг руководителей.

Предприятие 18 апреля объявило о расширении соцпакета для сотрудников. Теперь персоналу компенсируют расходы на дорогу и до места работы и съем жилья.

Игорь Екимов рассказал на заседании совета про опыт «ЧТЗ-Уралтрак» Скрин: youtube-канал «Вместе.РФ»

Валентина Матвиенко выступила за повышение престижа рабочих профессий и роли наставников на заводах Скрин: youtube-канал «Вместе.РФ»

Заседание посвятили подготовке кадров для предприятий Скрин: youtube-канал «Вместе.РФ»