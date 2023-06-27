Волонтеры прочесали 500 километров в поисках пропавшего мальчика в Екатеринбурге. Видео

28 июня 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Далер Бобиев вторые сутки не выходит на связь (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Добровольцы и волонтеры «Лиза Алерт» за сутки прошли и проехали 500 километров в поисках шестилетнего Далера Бобиева, который пропал 26 июня в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде. «За сегодняшний день в поисках Далера пешие и автоэкипажи прошли и проехали порядка 500 км. Мы выполнили свыше 60 задач», — сказано в сообщении. Зона поисков мальчика расширяется. Ранее сообщалось, что он мог потеряться на Вторчермете, однако сейчас волонтеры ищут ребенка на Уктусе, Химмаше, Елизавете и Керамическом. Всего расклеено более 4000 ориентировок. Но на этом волонтеры не останавливаются. «Ориентировки с фотографией Далера размещены на „умных остановках“ Екатеринбурга и на видеоэкране в парке Маяковского», — добавили в пресс-службе отряда. На горячую линию поискового отряда поступают сообщения от граждан, однако ни одно не подтвердилось. Волонтеры объявили сбор добровольцев. Штаб отряда находится на Симферопольской, 25А. «Даже если вы не можете принимать участие в поисках, вы в силах помочь. Добровольцам сейчас нужны еда, горячее питье. В штабе необходим скотч для расклеивания ориентировок», — резюмировали в отряде. Если вы обладаете информацией о местонахождении Далера, пожалуйста, сообщите ее по номеру 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» +7 (800) 700-54-52. Далер Бобиев ушел из квартиры утром 26 июня. В тот же день на поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Добровольцы и волонтеры «Лиза Алерт» за сутки прошли и проехали 500 километров в поисках шестилетнего Далера Бобиева, который пропал 26 июня в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде. «За сегодняшний день в поисках Далера пешие и автоэкипажи прошли и проехали порядка 500 км. Мы выполнили свыше 60 задач», — сказано в сообщении. Зона поисков мальчика расширяется. Ранее сообщалось, что он мог потеряться на Вторчермете, однако сейчас волонтеры ищут ребенка на Уктусе, Химмаше, Елизавете и Керамическом. Всего расклеено более 4000 ориентировок. Но на этом волонтеры не останавливаются. «Ориентировки с фотографией Далера размещены на „умных остановках“ Екатеринбурга и на видеоэкране в парке Маяковского», — добавили в пресс-службе отряда. На горячую линию поискового отряда поступают сообщения от граждан, однако ни одно не подтвердилось. Волонтеры объявили сбор добровольцев. Штаб отряда находится на Симферопольской, 25А. «Даже если вы не можете принимать участие в поисках, вы в силах помочь. Добровольцам сейчас нужны еда, горячее питье. В штабе необходим скотч для расклеивания ориентировок», — резюмировали в отряде. Если вы обладаете информацией о местонахождении Далера, пожалуйста, сообщите ее по номеру 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» +7 (800) 700-54-52. Далер Бобиев ушел из квартиры утром 26 июня. В тот же день на поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.